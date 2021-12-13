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المرأة
5 نصائح لتخرجي من الأزمات العاطفية أقوى
Lebanon 24
13-12-2021
|
11:00
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من بين مختلف الأزمات والمصاعب التي نواجهها، تظل الأزمات العاطفية والصدمات العاطفية من أكثر المشكلات حساسية، حيث يتخبط الكثيرون أمام الصدمة ويعجزون عن التعامل مع حزنهم بالطريقة المناسبة وتجاوزه، فما هي الطريقة الصحيحة لإدارة الأزمة العاطفية؟
-تقبلي الصدمة
الخطوة الأولى هي تقبل الصدمة ومعرفة جيدًا أننا وسط مجتمع فعلينا توقع أي شيء يحدث من أشخاص قد نعتقد أنهم الأقرب لنا، لذا فيجب على الشخص تقبل الصدمة ومحاولة النظر لمستقبله وكيفية تجاوز هذه المواقف بشكل جيد.
-تقبلي حزنك
على الشخص تقبل مشاعر الحزن التي تنتابه، ويعبر عنها بالطريقة التي تناسبه سواء بالبكاء أو حتى الصراخ أو الصمت، ويعبر عن حزنه مع المقربين منه لكي يجد منهم الدعم والمساندة اللذين يحتاجهما.
-عدم العزلة
على الشخص الذي يمر بأزمة عاطفية أو صدمة أن يتجنب العزلة، ومحاولة المشاركة في المناسبات والاحتفالات.
-لا تظهري ضعفك لأحد
إظهار الضعف يجعل مشاعر الشخص هشة وقابلة للكسر مرة أخرى، لذا عليه التحلي بالقوة لكي تكون هي نمط حياته بعد ذلك، ولا يصبح عرضة للانكسار مرة أخرى.
-أوجدي الأمل لنفسك
على الشخص إيجاد الأمل في حياته القادمة بعد تجاوز الصدمة، والنظر إلى مستقبله بحكمة وبعقل وتجنيب المشاعر لفترة لكي يستطيع من الجديد الوقوف على قدميه.
المصدر: اليوم السابع
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