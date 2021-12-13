5 نصائح لتخرجي من الأزمات العاطفية أقوى

من بين مختلف الأزمات والمصاعب التي نواجهها، تظل الأزمات العاطفية والصدمات العاطفية من أكثر المشكلات حساسية، حيث يتخبط الكثيرون أمام الصدمة ويعجزون عن التعامل مع حزنهم بالطريقة المناسبة وتجاوزه، فما هي الطريقة الصحيحة لإدارة الأزمة العاطفية؟-تقبلي الصدمةالخطوة الأولى هي تقبل الصدمة ومعرفة جيدًا أننا وسط مجتمع فعلينا توقع أي شيء يحدث من أشخاص قد نعتقد أنهم الأقرب لنا، لذا فيجب على الشخص تقبل الصدمة ومحاولة النظر لمستقبله وكيفية تجاوز هذه المواقف بشكل جيد.-تقبلي حزنكعلى الشخص تقبل مشاعر الحزن التي تنتابه، ويعبر عنها بالطريقة التي تناسبه سواء بالبكاء أو حتى الصراخ أو الصمت، ويعبر عن حزنه مع المقربين منه لكي يجد منهم الدعم والمساندة اللذين يحتاجهما.-عدم العزلةعلى الشخص الذي يمر بأزمة عاطفية أو صدمة أن يتجنب العزلة، ومحاولة المشاركة في المناسبات والاحتفالات.-لا تظهري ضعفك لأحد