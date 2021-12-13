المرأة

4 أسرار لتشجيع أفراد أسرتك على قضاء وقت مشترك

Lebanon 24
13-12-2021 | 14:00
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إحدى المهام العظيمة والمهمة التي تحملها الأم على عاتقها، هي توطيد العلاقات بين أفراد أسرتها، وهذا يحدث عبر التواصل الجيد بين أفراد الأسرة.
 
تشعرين بخيبة أمل كبيرة عندما تحاولين حث أفراد أسرتك على قضاء وقت مشترك، بينما يتحجج كل منهم بأعذار مختلفة، فتجدين نفسك في النهاية بمفردك، وكل منهم يمارس نشاطاً مختلفاً في مكان منعزل بالمنزل.
 
ولكن أنتِ الأم، لديكِ قوى خارقة تشبه تأثير المغناطيس، حيث يمكنكِ جذب أفراد أسرتك حولك، ولكن بطريقة بسيطة وغير مباشرة.
 
تابعي القراءة وتعرفي إلى الأسرار التي تساعدك في تشجيع أفراد أسرتك على قضاء وقت مشترك.
 
1- افعلي ما تريدين
الأم السعيدة مثل المغناطيس، إنها تجذب عائلتها نحوها دون أن ترهقهم أو تشعرهم بالذنب.
أفراد أسرتك يرغبون في الوجود حولك، خاصة عندما تكونين سعيدة، ليستمدوا منكِ المشاعر الإيجابية، لذا اذهبي ومارسي النشاط الذي ترغبين فيه، وبنحو لا إرادي سوف يتجهون نحوك الواحد تلو الآخر.
 
2- امنحيهم الفرصة للانضمام إليكِ
عندما يتجه نحوك أفراد أسرتك ليروا ماذا تفعلين، كوني مستعدة للترحيب بهم، وشجعيهم على مشاركتك نشاطك.
 
3- أظهري المجهود الذي تقومين به
إذا كان ما تفعلينه هو التنظيف مثلاً، فأظهري المجهود الذي تقومين به، سوف يأتي أحد أفراد أسرتك لسؤالك عما تفعلين، وغالباً سيعود مرة أخرى ليعرض عليكِ المساعدة.
اقبلي المساعدة بابتسامة وترحيب، وسوف يأتي باقي أفراد أسرتك تباعاً للمساعدة والمشاركة.
 
4- اعتمدي البهجة بدلاً من الشعور بالذنب
يمكنكِ جمع أفراد أسرتك حولك عبر إظهار شعورك بخيبة الأمل، ولكنهم سوف يجتمعون حولك بدافع الشعور بالذنب، ولكن هل هذا حقاً ما تريدين؟
الأفضل هو أن تجذبيهم إليكِ عبر تشجيعهم على المشاركة في نشاط لطيف ومبهج، وعبر التفاهم معهم، هذا المنظور المبهج هو ما يجمع أفراد أسرتك حولك لقضاء وقت مشترك جيد، يسهم في تطوير شخصياتهم، وصنع ذكريات جميلة للأسرة.
المصدر: نواعم
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