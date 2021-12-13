المرأة

بعد محاولة التشهير بها.. محامية الاعلامية اللبنانية تهددّ مصطفى فهمي

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-896469-637749958739068242.jpg
Doc-P-896469-637749958739068242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعادت إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، الأزمة بينهما إلى الإعلام مرة أخرى بعدما أصدرت بياناً جديداً حذرت فيه طليق موكلتها ومحاميته بعدم التشهير والسب والقذف في حق موكلتها.

وقالت المحامية، في البيان الذي نشرته فاتن موسى، عبر حسابها على "إنستغرام": "نقرر لإخواننا المصريين وأصحاب القضاء العادل بعدم معقولية أي حديث تقدمت به الأستاذة سناء لحظي على السوشيال ميديا في النَّيل من موكلتي الإعلامية فاتن موسى، وأنه يخالف العقل والمنطق ويناقض في كل حديث قررته برواية مختلفة، خاصة أنها كررت بوجود منقولاتها ومتعلقاتها في مكتبها دون حقوقها المالية، وكذلك ثبوت تعاقد الفنان مصطفى فهمي بأشخاص تتواجد على باب شقة الزوجية لترهيب وترويع مدام فاتن موسى".

وأضاف البيان: "نحذر ونطلب من الأستاذة سناء لحظي، أن تلتزم بالقانون وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدم التشهير والسب والقذف في حق موكلتي وإلا سنتخذ إجراءات قانونية أخرى نحو ذلك التشهير".


فيما علقت فاتن موسى، على بيان محاميتها، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "عطفاً على البيانات التي تقوم الأستاذة سناء لحظي، بنشرها كل برهة والتي تخوض فيها في سمعتي وشرفي وذمّتي وأخلاقي بتفويض من طليقي مصطفى فهمي، أُذكِّره بأنني كنت زوجة له زواج رسمي شرعي وأحمل اسمه وشرفه لأكثر من أربع سنوات، وهو الأَولى بالمحافظة عليّ ومنع أي انتهاكات لسمعتي التي هي جزء من سمعته وكرامته كرجل عربي شرقي يعرف العادات والتقاليد والأعراف".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-13
07:16 | 2021-12-13
05:00 | 2021-12-13
02:00 | 2021-12-13
01:44 | 2021-12-13
00:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website