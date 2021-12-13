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المرأة
بعد محاولة التشهير بها.. محامية الاعلامية اللبنانية تهددّ مصطفى فهمي
Lebanon 24
13-12-2021
|
08:00
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أعادت إيناس فوزي، محامية الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، الأزمة بينهما إلى الإعلام مرة أخرى بعدما أصدرت بياناً جديداً حذرت فيه طليق موكلتها ومحاميته بعدم التشهير والسب والقذف في حق موكلتها.
وقالت المحامية، في البيان الذي نشرته فاتن موسى، عبر حسابها على "إنستغرام": "نقرر لإخواننا المصريين وأصحاب القضاء العادل بعدم معقولية أي حديث تقدمت به الأستاذة سناء لحظي على السوشيال ميديا في النَّيل من موكلتي الإعلامية فاتن موسى، وأنه يخالف العقل والمنطق ويناقض في كل حديث قررته برواية مختلفة، خاصة أنها كررت بوجود منقولاتها ومتعلقاتها في مكتبها دون حقوقها المالية، وكذلك ثبوت تعاقد الفنان مصطفى فهمي بأشخاص تتواجد على باب شقة الزوجية لترهيب وترويع مدام فاتن موسى".
وأضاف البيان: "نحذر ونطلب من الأستاذة سناء لحظي، أن تلتزم بالقانون وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدم التشهير والسب والقذف في حق موكلتي وإلا سنتخذ إجراءات قانونية أخرى نحو ذلك التشهير".
فيما علقت فاتن موسى، على بيان محاميتها، قائلة عبر حسابها على "إنستغرام": "عطفاً على البيانات التي تقوم الأستاذة سناء لحظي، بنشرها كل برهة والتي تخوض فيها في سمعتي وشرفي وذمّتي وأخلاقي بتفويض من طليقي مصطفى فهمي، أُذكِّره بأنني كنت زوجة له زواج رسمي شرعي وأحمل اسمه وشرفه لأكثر من أربع سنوات، وهو الأَولى بالمحافظة عليّ ومنع أي انتهاكات لسمعتي التي هي جزء من سمعته وكرامته كرجل عربي شرقي يعرف العادات والتقاليد والأعراف".
المصدر: لها
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