سرقة ذهب وأموال طليقة ماجد المصري... من الفاعل؟

كشفت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري عن تعرّض شقتها للسرقة، مؤكدةً أن زوجة البواب هي التي سرقتها.وقالت إش إش في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام": "إتقي شر من أحسنت إليه، للأسف اتعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت دهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي ليهم وكرمي معاهم". وأضافت: "بفضل وكرم الله الكاميرات فى البيت صوّرتها والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الدهب المتبقي لأنها باعت منه، دلوقتي هي محبوسة على ذمة القضية، جوزها وناس تانيه عايزاني أتنازل عن البلاغ رأفة بإبنها لأنه صغير".