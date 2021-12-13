حددي شهر ولادتك لتعرفي صفاتك الشخصية والمهنية والعاطفية

في أي شهر ولدت، في كانون الاول؟ أم كانون الثاني؟ أم تموز؟. حدّدي إجابتك لأن شهر ولادتك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطباعك و صفات شخصيتك وحياتك العاطفية والمهنية. وللدلالة على ذلك، إليك هذا الاختبار من موقع "الجميلة" المعني بشؤون المرأة.



أنت من مواليد هذا الشهر. إذاً تتسمين بالعناد والطموح والرغبة الدائمة في تشارك أفكارك ولحظاتك مع الآخرين. كما أنّك ترغبين دائماً في أن تنشري السعادة في أوساط الأشخاص المحيطين بك.



على المستوى العاطفي: ترغبين في أن تقدّمي العناية الدائمة لزوجك كما أنّك تحبين قضاء الكثير من اللحظات الرومنسية برفقته. وعدم قدرتك على ذلك يزعجك أحياناً.





شباط

إذا كنت من مواليد شباط، فهذا يدل على أنك من الأشخاص الأذكياء. وهذا ما يضفي على شخصيتك الكثير من الجاذبية. إلا أنّك متواضعة ولا تحبين أن تكوني موضع اهتمام الآخرين. لذا، تقدمين التضحيات بصمت.



على المستوى العاطفي: تبذلين كل ما في استطاعتك من جهود لكي يصبح زوجك سعيداً. وكثيراً ما تعبرين عن مشاعرك تجاهه. فأنت صادقة جداً وهو أمر يحظى بانتباهه، فلا تخافي. كانون الثانيأنت من مواليد هذا الشهر. إذاً تتسمين بالعناد والطموح والرغبة الدائمة في تشارك أفكارك ولحظاتك مع الآخرين. كما أنّك ترغبين دائماً في أن تنشري السعادة في أوساط الأشخاص المحيطين بك.على المستوى العاطفي: ترغبين في أن تقدّمي العناية الدائمة لزوجك كما أنّك تحبين قضاء الكثير من اللحظات الرومنسية برفقته. وعدم قدرتك على ذلك يزعجك أحياناً.شباطإذا كنت من مواليد شباط، فهذا يدل على أنك من الأشخاص الأذكياء. وهذا ما يضفي على شخصيتك الكثير من الجاذبية. إلا أنّك متواضعة ولا تحبين أن تكوني موضع اهتمام الآخرين. لذا، تقدمين التضحيات بصمت.على المستوى العاطفي: تبذلين كل ما في استطاعتك من جهود لكي يصبح زوجك سعيداً. وكثيراً ما تعبرين عن مشاعرك تجاهه. فأنت صادقة جداً وهو أمر يحظى بانتباهه، فلا تخافي.

اذار





على المستوى العاطفي: تحبين الاهتمام بشريك حياتك. إلا أنّك تفعلين ذلك بعيداً عن كثرة الكلام والاستعراض. لذا، قد تشعرين أحياناً بالظلم لأنّ ما تفعلينه لا يبدو واضحاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في محيطكما.





نيسان

إذا كنت من الاشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر، فأنت تتمتعين بالكثير من الحيوية ولا تعرفين ما يعنيه أن تخلدي إلى الراحة. كما أنك تحبين أن تكتشفي كل ما هو جديد باستمرار وأن تتعرّفي إلى المزيد من الأشخاص بين الحين والآخر. لذا، اصبحت النجمة التي تلمع في كل مكان تذهب إليه وإن لم تشعري بذلك بشكل واضح. ولتعلمي، الجميع يحتاج إلى وجود أحد مواليد أبريل إلى جانبه.



على المستوى العاطفي: تحتاجين إلى شخص يتفهم طبيعة حياتك ويواكبها، علماً أنك تفعلين كل ما في وسعك من أجل نجاح علاقتك الزوجية. أما ما تريدينه في المقابل، فهو أن تتمتعي ببعض الاستقلالية.



ايار

لأنك تنتمين إلى دائرة مواليد شهر ايار، فهذا يشير إلى أنّك امرأة حالمة وتميلين إلى المثالية. لذا قد لا يفهم الكثيرون نظرتك إلى الأمور ما تطلقينه من أفكار وأقوال. وبالرغم من ذلك يقف الجميع مشدوهاً أمام حضورك وشخصيتك. فاستمتعي بذلك واعلمي أنه يمكنك أن تؤثري في الأشخاص المحيطين بك بشكل كبير.



على المستوى العاطفي: تحتاجين دائماً إلى أن تحصلي على حماية زوجك. إلا أنّ هذا لا يعني أنّك تحبين الاختناق، لا سيما أنّك تتحلين ببعض القوة التي تساعدك على أن تعتمدي على ذاتك كلما تطلبت الظروف ذلك.



أنت متحفظة جداً ولا تحبين إظهار مشاعرك وأفكارك على مسمع ومرأى من الآخرين. وهذا ما يجعلك تبدين شديدة الغموض بنظر هؤلاء. لكنّه يُكسبك الكثير من الجاذبية أيضاً. لذا، يسعى الكثيرون إلى التعرّف إليك وكشف أسرارك.على المستوى العاطفي: تحبين الاهتمام بشريك حياتك. إلا أنّك تفعلين ذلك بعيداً عن كثرة الكلام والاستعراض. لذا، قد تشعرين أحياناً بالظلم لأنّ ما تفعلينه لا يبدو واضحاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في محيطكما.نيسانإذا كنت من الاشخاص الذين ولدوا في هذا الشهر، فأنت تتمتعين بالكثير من الحيوية ولا تعرفين ما يعنيه أن تخلدي إلى الراحة. كما أنك تحبين أن تكتشفي كل ما هو جديد باستمرار وأن تتعرّفي إلى المزيد من الأشخاص بين الحين والآخر. لذا، اصبحت النجمة التي تلمع في كل مكان تذهب إليه وإن لم تشعري بذلك بشكل واضح. ولتعلمي، الجميع يحتاج إلى وجود أحد مواليد أبريل إلى جانبه.على المستوى العاطفي: تحتاجين إلى شخص يتفهم طبيعة حياتك ويواكبها، علماً أنك تفعلين كل ما في وسعك من أجل نجاح علاقتك الزوجية. أما ما تريدينه في المقابل، فهو أن تتمتعي ببعض الاستقلالية.ايارلأنك تنتمين إلى دائرة مواليد شهر ايار، فهذا يشير إلى أنّك امرأة حالمة وتميلين إلى المثالية. لذا قد لا يفهم الكثيرون نظرتك إلى الأمور ما تطلقينه من أفكار وأقوال. وبالرغم من ذلك يقف الجميع مشدوهاً أمام حضورك وشخصيتك. فاستمتعي بذلك واعلمي أنه يمكنك أن تؤثري في الأشخاص المحيطين بك بشكل كبير.على المستوى العاطفي: تحتاجين دائماً إلى أن تحصلي على حماية زوجك. إلا أنّ هذا لا يعني أنّك تحبين الاختناق، لا سيما أنّك تتحلين ببعض القوة التي تساعدك على أن تعتمدي على ذاتك كلما تطلبت الظروف ذلك.

حزيران

في حال كنت من مواليد هذا الشهر، فهذا يعني أنّك شخص هادئ وتبحثين عن السكينة والاستقرار بشكل دائم. لذا، لا يشكل الروتين موضع خوف أو انزعاج بالنسبة إليك. وحين تعملين على الخروج منه، تحرصين على عدم تغيير الكثير من عاداتك الأساسية.



على المستوى العاطفي: تُظهرين، خلال وقت قصير، تعلّقك بالشخص الآخر ولا تفكرين ملياً في خياراتك. فاللحظة العاطفية الراهنة هي ما يكتسب الأهمية الأكبر بالنسبة إليك.

تموز

إذا ولدت في هذا الشهر، فاعلمي أنّك تتمتعين بالاستقلالية التامة في آرائك وتصرفاتك. كما أنّك تحبّين السفر وتحرصين على تغيير نمط حياتك بين الحين والآخر. وفي المقابل، لا تعتبر الوحدة مدعاة خوف بالنسبة إليك لأنها تشكل أحياناً جزءًا من التغيير الذي تنشدينه. إلا أنّ هذا لا يساعدك على تكوين دائرة ثابتة من الصداقات.



على المستوى العاطفي: أنت متطلبة ولا تحبين أن تشكل العلاقة العاطفية سبباً لشعورك بالاختناق. إلا أنّك تحبين الشخص الآخر بصدق ومن دون مواربة.





اب

تحبين إشاعة أجواء المرح في محيطك الاجتماعي وتتمنين أن تبقي دائماً موضع اهتمام الآخرين. كما أنّك الشخص الذي تعتمد عليه صديقاتك حين يحتجن إلى ما يجعلهنّ أكثر تفاؤلاً وإيجابية. لذا، يلجأن إليك كلما أردن التخطيط للخروج إلى مكان ما.



على المستوى العاطفي: ليس من السهل الارتباط بك. فأنت لا تتمتعين بالاستقرار العاطفي وتفضلين البقاء إلى جانب الشريك أحياناً والابتعاد عنه لأسباب غير واضحة أحياناً أخرى. فتصالحي مع ذاتك أولاً!.

ايلول

إذا كنت من مواليد هذا الشهر، فأنت كثيرة الانتقاد ولا تتراجعين عن موقف أبديته سابقاً مهما كلّف الثمن. كما أنّك لا تحبين الجلوس برفقة الأشخاص السطحيين بالرغم من أنّك تعتمدين أسلوب حياة بسيط وغير متكلّف. أضف إلى هذا أنك قوية الشخصية وأن كل من حولك يحسب لما تقولين وتفعلين ألف حساب.



على المستوى العاطفي: لست امرأة رومنسية ولا تحبين أن تقدمي الكثير من الدلالات على تعلقك بزوجك وتكتفين بوجودك إلى جانبه. فالبساطة هي مبدؤك الأساسي في الحياة.





تشرين الاول

هل ولدت في هذا الشهر؟ إذاً، أنت تهتمين إلى حدّ كبير جداً بما يقوله الأشخاص المحيطون بك عنك. كما أنّك تفضّلين أن تقيمي، مع هؤلاء، علاقات صادقة وبعيدة عن الخبث والتزلف. فأنت تنشدين السلام دائماً، لذا، تمتلكين دائرة واسعة من الصديقات اللواتي يقدّرن صفاتك وأبرزها أنّك الشخص الذي يُصغي إلى شكواهنّ.



على المستوى العاطفي: تقدّمين كل ما لديك من عاطفة حين يتعلق الأمر بزوجك. فأنت تتسمين بالصدق التام ولا تحبين وضع الأقنعة. وهذا ما يجعل شريك حياتك يشعر بالسعادة والأمان إلى جانبك.

تشرين الثاني

إذا كنت من مواليد شهر تشرين الثاني، فاعلمي أنّك تتمتعين بالإبداع وتحتاجين، بشكل دائم، إلى التعبير عن ذاتك. كما أنك حساسة وتُظهرين تعاطفك مع الكثير من الأشخاص في الكثير من المواقف. وأنت تتسمين أيضاً بالكرم وبالقدرة الكبيرة على العطاء.



على المستوى العاطفي: تبذلين كل ما في وسعك لكي يشعر زوجك بالسعادة والرضى. فأنت تستمعين إلى شكواه وتحبين أن يقوم هو بالمثل.





كانون الاول

الانتظام والاستقامة هما من أبرز صفات مواليد شهر كانون الاول. فإذا كنت من هؤلاء، أعلمي أنّك تستحقين أن تكوني موضع ثقة الأشخاص الذين يعيشون في محيطك، علماً أنك امرأة عاطفية وتتسم بعمق التفكير. لذا، يرغب الكثيرون في خوض النقاشات معك. كما أنّك تتميّزين بالفضول وتسعين، من دون كلل، إلى تعلم كل ما هو جديد.



على المستوى العاطفي: تنتبهين إلى أدق التفاصيل وتفكّرين بكل أمر، ما يجعل حياتك الزوجية غاية في التنسيق والانتظام والانسجام. وهذا ما يُبعد شبح الخلافات عن علاقتك بشريك حياتك.