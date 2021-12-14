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المرأة
مشاهير لبنانيون سرقوا قلوب ملكات جمال (صور)
Lebanon 24
14-12-2021
|
08:00
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مشاهير عرب سرقوا قلوب ملكات جمال وتوجوا علاقاتهم بهن بالزواج الذي ما زال بعضه مستمراً به على الرغم من مرور عشرات السنوات على إعلانه بينما فشل آخرون في الصمود لأكثر من بضع سنوات وانتهت تلك الزيجات بالفشل. فإليكم أبرز مشاهير عرب سرقوا قلوب ملكات جمال:
عاصي الحلاني سرق قلب كوليت بولس
أكثر من ربع قرن على قصة زواجهما، ولم تزدهم السنون إلا حباً، هي قصة زواج الفنان عاصي الحلاني عام 1995 من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس التي سرق قلبها حين كان يصور بداية معها فيديو كليب "يا ناكر المعروف" حيث غاص الثنائي في علاقة حب توطدت أكثر ثم توجت بالزواج وأثمرت عن 3 أولاد وهم الوليد، ماريتا، ودانا، وما زالت مستمرة حتى اليوم.
طوني بارود وكريستينا صوايا
في العام 2003 استطاع أن يأسر الإعلامي اللبناني المشهور طوني بارود ملكة جمال لبنان لعام 2001 كريستينيا صوايا بعد أن أوقعها في شِباك حبه وأعلن زواجه منها. ولكن هذه الزيجة التي صمدت لسنوات عدة انتهت بالطلاق الرسمي عام 2014 بعد أن أثمرت عن ولادة طفلين.
وليد توفيق وجورجينا رزق
واستطاع الفنان اللبناني وليد توفيق أن يفوز بقلب ملكة جمال الكون لعام 1971 جورجينا رزق بعد علاقة حب قوية انتهت بالزواج وأثمرت عن ولادة الوليد ونورهان. العلاقة مستقرة وما زالت مستمرة حتى اليوم.
وسيم صليبي وريما فقيه
المنتج وسيم صليبي خطف قلب ملكة جمال اميركا اللبنانية الاصل ريما فقيه- انستغرام ريما
أما المنتج اللبناني وسيم صليبي فنجح في خطف قلب ملكة جمال أميركا لعام 2010 اللبنانية الأصل ريما فقيه وتزوج منها. أثمرت الزيجة عن ولادة 3 أطفال لهما.
المصدر: هي
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