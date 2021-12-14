مشاهير لبنانيون سرقوا قلوب ملكات جمال (صور)

مشاهير عرب سرقوا قلوب ملكات جمال وتوجوا علاقاتهم بهن بالزواج الذي ما زال بعضه مستمراً به على الرغم من مرور عشرات السنوات على إعلانه بينما فشل آخرون في الصمود لأكثر من بضع سنوات وانتهت تلك الزيجات بالفشل. فإليكم أبرز مشاهير عرب سرقوا قلوب ملكات جمال:عاصي الحلاني سرق قلب كوليت بولسأكثر من ربع قرن على قصة زواجهما، ولم تزدهم السنون إلا حباً، هي قصة زواج الفنان عاصي الحلاني عام 1995 من ملكة جمال لبنان السابقة كوليت بولس التي سرق قلبها حين كان يصور بداية معها فيديو كليب "يا ناكر المعروف" حيث غاص الثنائي في علاقة حب توطدت أكثر ثم توجت بالزواج وأثمرت عن 3 أولاد وهم الوليد، ماريتا، ودانا، وما زالت مستمرة حتى اليوم.