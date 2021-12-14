ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في الرياض بتوقيع مصمم لبناني.. شاهدوا كيف بدت (صور)

شاركت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى .

وظهرت ياسمين في الصور على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وجذابة، بفستان باللون الزهري طويل وضيق مع قماشة شفافة على الأكتاف، مليئة بالريش من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي.

وأثارت إطلالة ياسمين موجة من التعليقات.

وتفاعلت ياسمين بشكل كبير مع عدسات الكاميرات والمصورين وحرصت على مساعدتهم لإلتقاط صور لها .