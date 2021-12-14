المرأة

5 نصائح لتتمتعي بعلاقة زوجية مرحة

Lebanon 24
14-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-896825-637750832177640385.PNG
Doc-P-896825-637750832177640385.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الضحك يشبه المصباح الذي يضيء الحياة بالسعادة، وما أكثر حاجتك إلى حياة زوجية سعيدة مليئة بالتفاؤل والتفاهم والحب، لذا احرصي على أن تتمتع حياتك الزوجية بالمرح والضحك.
 
وهناك بعض النصائح التي من شأنها مساعدك على إضفاء المرح على حياتك الزوجية، تابعي القراءة وتعرفي إليها.
 
1- اقتنصي فرص الضحك
لا تفوّتي فرصة للضحك دون أن تقتنصيها، سواء كانت موقف أو كلمة، واجلبي المرح لحياتكما عبر الغناء والرقص، وحتى الدغدغة!
الضحك مُعد، فقط استغلي كل فرصة للضحك والدعابة، وسوف تجدين أن المرح أصبح هو الجو العام السائد في منزلك.
 
2- استغل العروض الكوميدية
شاهدي مع زوجك الأفلام والمسرحيات الكوميدية، وتبادلي معه مقاطع الفيديو المضحكة، واستمتعا بالضحك معاً.
 
3- لا تخجلي من إلقاء النكات
قد تبدو النكات أمراً سخيفاً إلى حد ما، لكنها لا تزال مضحكة، وكما سبق أن ذكرنا، عليكِ اقتناص كل فرصة للضحك، لذا لا تخجلي ولا تترددي في إلقاء النكات والضحك عليها مع زوجك.
وتقبلي من زوجك النكات، وتبادلي معه الضحك حتى لو كان على نكتة سخيفة، فهذه السخافات هي أحد أسراركما الزوجية.
 
4- اضحكي على نفسك
لا بأس من سرد أي موقف محرج حدث لكِ ما دام مضحكاً، كوني مرنة فهذا زوجك، حتى لو بدت تصرفاتك حمقاء أو سخيفة، لا تخجلي واستغلي الموقف لتستفيدي منه بالضحك مع زوجك.
 
5- اضحكي على زوجك
يجب أن يبادلك زوجك المرونة، وألا يكون دفاعياً عندما يتعلق الأمر بموقف سخيف تعرض له ولكن من شأنه إثارة الضحك والمرح بينكما.
ولكن احرصي على مراعاة الفرق بين الدعابة والمرح، وبين السخرية والإهانة، حتى لا تحصلي على نتائج عكسية.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-14
14:00 | 2021-12-14
11:00 | 2021-12-14
10:23 | 2021-12-14
08:00 | 2021-12-14
05:00 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website