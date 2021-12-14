5 نصائح لتتمتعي بعلاقة زوجية مرحة

الضحك يشبه المصباح الذي يضيء الحياة بالسعادة، وما أكثر حاجتك إلى حياة زوجية سعيدة مليئة بالتفاؤل والتفاهم والحب، لذا احرصي على أن تتمتع حياتك الزوجية بالمرح والضحك.وهناك بعض النصائح التي من شأنها مساعدك على إضفاء المرح على حياتك الزوجية، تابعي القراءة وتعرفي إليها.1- اقتنصي فرص الضحكلا تفوّتي فرصة للضحك دون أن تقتنصيها، سواء كانت موقف أو كلمة، واجلبي المرح لحياتكما عبر الغناء والرقص، وحتى الدغدغة!الضحك مُعد، فقط استغلي كل فرصة للضحك والدعابة، وسوف تجدين أن المرح أصبح هو الجو العام السائد في منزلك.2- استغل العروض الكوميديةشاهدي مع زوجك الأفلام والمسرحيات الكوميدية، وتبادلي معه مقاطع الفيديو المضحكة، واستمتعا بالضحك معاً.3- لا تخجلي من إلقاء النكاتقد تبدو النكات أمراً سخيفاً إلى حد ما، لكنها لا تزال مضحكة، وكما سبق أن ذكرنا، عليكِ اقتناص كل فرصة للضحك، لذا لا تخجلي ولا تترددي في إلقاء النكات والضحك عليها مع زوجك.وتقبلي من زوجك النكات، وتبادلي معه الضحك حتى لو كان على نكتة سخيفة، فهذه السخافات هي أحد أسراركما الزوجية.4- اضحكي على نفسكلا بأس من سرد أي موقف محرج حدث لكِ ما دام مضحكاً، كوني مرنة فهذا زوجك، حتى لو بدت تصرفاتك حمقاء أو سخيفة، لا تخجلي واستغلي الموقف لتستفيدي منه بالضحك مع زوجك.5- اضحكي على زوجكيجب أن يبادلك زوجك المرونة، وألا يكون دفاعياً عندما يتعلق الأمر بموقف سخيف تعرض له ولكن من شأنه إثارة الضحك والمرح بينكما.ولكن احرصي على مراعاة الفرق بين الدعابة والمرح، وبين السخرية والإهانة، حتى لا تحصلي على نتائج عكسية.