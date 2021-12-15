المرأة

إليكم الدولة صاحبة أكبر عدد من ملكات جمال الكون

Lebanon 24
15-12-2021 | 05:00
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بدأت مسابقة ملكة جمال الكون كحدث عالمي في عام 1952، وبثت أول مسابقة سنوية في عام 1955، ومنذ بداية المسابقة وتحرص العديد من ملكات الجمال بمختلف الدول على الاشتراك بالمسابقة أملاً فى الحصول على اللقب، ونتعرف في هذا التقرير على أكثر دولة بها ملكات جمال الكون، وفقاً لما ذكره موقع insider.
 
الولايات المتحدة الأميركية
تحظى الولايات المتحدة بأكبر عدد من الفائزات بلقب ملكة جمال الكون، ويبلغ عددهن حتى الآن 8 ملكات، وهن ميريام ستيفنسون عام 1954، و كارول موريس عام 1956 وليندا بيمنت عام 1960 وسيلفيا لويز هيتشكوك عام 1967، وشون ويثرلى عام 1980 وتشيلسى سميث عام 1995، وبروك لى عام 1997 وأوليفيا كولبو عام 2012.

 

فنزويلا
تليها بفارق بسيط للغاية فنزويلا التي حصلت متسابقاتها على لقب ملكة جمال الكون 7 مرات، وهن  ماريتزا ساياليرو عام 1979 و إيرين سايز عام 1981 و باربرا بالاسيوس عام 1986 و أليسيا ماتشادو عام 1996 و ديانا ميندوزا عام 2008  وستيفانيا فرنانديز عام 2009 وجابرييلا إيسلر عام 2013.

 
بورتوريكو
وحصدت خمس متسابقات من ملكات جمال بورتوريكو على لقب ملكة جمال الكون خلال السنوات الماضية وهن ماريسول مالاريت عام 1970 و ديبورا كارثي ديو عام 1985 و ديانارا توريس عام 1993 و دينيس إم كوينونيس عام 2001، و زوليكا ريفيرا عام 2006.

 

الفلبين
ويوجد فى الفلبين أربعة فائزات بلقب ملكة جمال الكون وهن جلوريا دياز عام 1969  ومارجريتا موران عام 1973 وبيا وورتزباخ عام 2015 وكاتريونا جراي عام 2018.

 

السويد
ويوجد بدولة السويد ثلاث فائزات بلقب ملكة جمال الكون وهن هيلفي رومبين عام 1955 و مارجريتا أرفيدسون عام 1966، وايفون رايدنج 1984.

 
جنوب أفريقيا
يوجد بجنوب أفريقيا ثلاث نساء حاصلات على لقب ملكة جمال الكون، وهن مارجريت جاردينر عام 1978 و ديمي لي نيل بيترز عام 2017 و زوزيبيني تونزي عام 2019.

 

الهند
ويوجد بالهند ثلاث فائزات بلقب ملكة جمال الكون وهن سوشميتا سين عام 1994 ولارا دوتا عام 2000 و هارناز ساندو عام 2021.
المصدر: اليوم السابع
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