المرأة

ديان ليير... ملكة جمال فرنسا لعام 2022

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:00
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فازت "ديان ليير" 24 عاما بلقب ملكة جمال فرنسا لعام 2022 في الحفل الختامي لمسابقة Miss france، خلفاً لسابقتها أماندين بيتي، والذي أقيم في "زينيث" بمدينة "كاين"، خلال حفل تم بثه على الهواء، بعد تنافسها مع 29 فتاة تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عاما.

وقبلها سبق انتخاب " فلوريان باسكو" الوصيفة الأولى لها وهي من جزر المارتينيك، وقدمت الحفل "أماندين بيتي" ملكة جمال فرنسا 2021، كما قدم افتتاحية الحفل المذيع الفرنسي جان بيير فوكو، تحت إشراف "سيلفي تيلير" مديرة شركة Miss France، حيث ترأس لجنة التحكيم الإعلامي الفرنسي الشهير "جان بيير بيرنو"، وفقا لموقع فرنسا 24.
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