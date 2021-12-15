المرأة

رسالة من نادين نسيب نجيم إلى شيرين عبد الوهاب.. وهذا ما قالته عن حلق شعرها (فيديو)

Lebanon 24
15-12-2021 | 04:10
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وجّهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تجربتها المماثلة التي عاشتها مع الطلاق قبل سنوات وتأثيره في حياتها، كما علّقت بطريقة لطيفة وداعمة لها على ظهورها حليقة الرأس للتعبير عن حجم معاناتها النفسية.

 

وقالت نادين في لقاء مع برنامج "et بالعربي": "كل شي بالحياة بيروح وبيجي إلا الأولاد، أهم شي الأولاد، ولازم تهتم بحالها بصوتها وبعملها". وأضافت: "نحنا منحبّها ومنحب إحساسها وأغانيها اللي كلهن معاني وما إلنا شغل بحياتها الخاصة ولا شو بتعمل بشعراتها ولا بجسمها ولا بمكياجها، نحنا منحترمها لأنها نجمة عندها نجاحات وأغاني وتاريخ وعندها مجهود".

 

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وتابعت: "بالنهاية اللي بيبقى لها هو مستقبلها وشغلها وأولادها وبس والباقي كله بيروح وبيجي. خلّيكي قوية ونحنا معك ومنحبك ومرحلة وتمر".

 

وعن حلق شيرين لشعر رأسها، أكدت نادين أنها جرّبت شكلها حليقة الرأس بدورها في مسلسل "خمسة ونص"، ولكنها لا تتجرأ على اتخاذ هذه الخطوة إذ قالت: "قُص شعري هلقد بصراحة لأ، لأن طبيعة شغلي والتصوير لا تسمح لي بذلك، ولكن ممكن قص شعري بتسريحة قصيرة بس مثل شيرين مش هلقد جريئة. برافو شيرين أجرأ مني طلعتي".

المصدر: لها
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