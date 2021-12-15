المرأة

الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة بالبخار

Lebanon 24
15-12-2021 | 11:00
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يعتبر البخار من الوسائل الطبيعية المهمّة وزهيدة الثمن للعناية بالوجه في المنزل من دون الحاجة للذهاب الى صالونات التجميل، حيث يعمل البخار على تنظيف الوجه من خلال فتح المسام وتنشيط الدورة الدموية، ويساعد في الحصول على البشرة نظيفة ومشرقة. وللحصول على نتيجة جيدة، إليك الطريقة الصحية لتنظيف البشرة بالبخار.

- ضعي كوبين من الماء المغلي في وعاء، ثم اغسلي وجهك جيداً باستخدام غسول مناسب لبشرتك، للتأكد من التخلّص من الأوساخ والزيوت الموجودة على سطح بشرتك.

- جفّفي وجهك بمنشفة قطنية ناعمة وأضيفي أي نوع من الزيوت العطرية أو الأعشاب التي تفضلينها إلى الماء، فهذه الخطوة تضاعف فوائد البخار في تنظيف البشرة.

- قرّبي وجهك نحو البخار المتصاعد من الإناء، ولكن احرصي على أن تبقي على مسافة مناسبة منه، حتى لا تؤذي بشرتك ولا تشعري بضيق في النفس.

- عرّضي بشرتك إلى بخار الماء لمدة 20 دقيقة كحد أقصى، خاصة إذا كنت تعانين من ظهور حَبّ الشباب أو أي مشاكل جلدية أخرى.

احرصي على تحريك وجهك في الاتجاهين يميناً ويساراً، حتى تتفتح كامل مسام وجهك، وتتمكّني من تنظيفها.

- مرّري إبرة تنظيف البشرة على أماكن وجود الرؤوس السوداء والبقع الداكنة، كمنطقة الأنف والذقن لإزالتها والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

- استخدمي "تونر" مناسباً ومرطّباً بعد تنظيف البشرة، حتى وإن كانت بشرتك دهنية، لإغلاق المسام المفتوحة، بينما يرطّب المرطّب بشرتك ويغذيها ويمنع جفافها.
المصدر: لها
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