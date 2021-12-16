5 قواعد لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية

في سنوات ما قبل الجائحة ، كانت الملكة إليزابيث الثانية تستضيف أكثر من 50 ألف شخص في مختلف حفلاتها الملكية من موائد غداء وعشاء وحفلات استقبال والتى كان تقام في قصر باكنجهام، لكن بعد المشاكل الصحية التى عانت منها، تراجعت الملكة إليزابيث عن واجباتها الملكية في الأسابيع الأخيرة، وانسحبت أيضًا من قمة" COP26 "، وعدد من الإرتباطات الأخرى ومع ذلك، لا تزال تخطط للترحيب بأفراد العائلة المالكة بأكملها و تنوى الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام فى قصر ساندرينجهام .وفي هذا السياق أفادت راسل مايرز، المحررة الملكية في موقع "ميرور" أن الملكة سوف تقيم اجتماعا عائليا كبير قبل الذهاب إلى ساندرينجهام في مقر الإقامة الملكي بمقاطعة نورفولك بشرق إنجلترا بعد طمأنة عائلتها بأنها أصبحت بصحة جيدة وتتطلع لبدء الاحتفالات.5 قواعد بروتوكول لمقابلة الملكة إليزابيث الثانية1- عند مخاطبة الملكة اليزابيث يجب مناداتها بـ "صاحبة الجلالة"، وبعد ذلك "سيدتي"، كما يجب مخاطبة أفراد العائلة الآخرين بلقب "صاحب السمو الملكي" وبعد ذلك "سيدي" بالنسبة للرجال و"سيدتي" للسيدات، حسب ما نشره موقع" express".2- تختلف طريقة تحية الملكة إليزابيث الثانية، عن أي فرد آخر فعادة ما تقوم النساء بثني قدمها أمامها، أما الرجال ينحنون انحناءه خفيفة، برأسهم.3- لا ينبغي لمس ملكة بريطانيا في أي وقت، ولا حتى عن طريق الخطأ، يمكن فقط لمسها أثناء المصافحة فقط، وهذا تقليد يعمل به منذ العصور الوسطى.4- لا توجه أسئلة شخصية للملكة، فوفقًا للبروتوكول الملكي، تتحدث الملكة إليزابيث الثانية أولاً مع ضيوف الشرف الجالسين على جانبها الأيمن، ثم تتحول إلى الضيوف الجالسين على يسارها.5-لا يجب البدأ في تناول الطعام قبل الملكة، لكن يبدأ المدعوين فى تناول الطعام بعدها سواء أفراد الأسرة الملكية أو أحد المسئولين التابعين للدول المختلفة المدعوين لتناول الطعام.