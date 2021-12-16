المرأة

5 أسرار لا تبوحي بها لزوجك

Lebanon 24
16-12-2021 | 11:00
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الصدق والشفافية من الأمور المهمة لضمان استقرار العلاقة والحفاظ على كونها علاقة صحية، ولكن هناك بعض الأمور التي لا تؤثر على مستقبل العلاقة إذا أخفيتها، بالعكس فإن مصارحة الزوج بها قد تسبب مشاكل في العلاقة بينكما، لذا يجب أن تفرقي بين الشفافية والمصارحة، وبين الأسرار التي يمكنكِ الاحتفاظ بها من أجل الحفاظ على استقرار علاقتك الزوجية.
 
تابعي القراءة وتعرفي إلى 5 أسرار يمكنكِ الاحتفاظ بها وعدم البوح بها لزوجك.
 
1- أموره الشخصية التي لا تعجبك
زوجك ينتظر منكِ الدعم والإعجاب، لا الانتقاد، لذلك لا تحاولي انتقاد شكله أو أسلوب حديثه أو مستوى نظافته الشخصية مباشرة، بل ابحثي عن طرق لطيفة وغير مباشرة لتحسين الأشياء التي لا تعجبك دون إحراجه أو جرح مشاعره.
 
2- انتقادات عائلتك وأصدقائك له
قد تسمعين انتقادات وكلمات قاسية على زوجك من أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك ممن لا يعجبهم نمط شخصية زوجك، عليكِ أن تكوني حازمة وتدافعي عن شريك حياتك الذي اخترته بكامل إرادتك، وفي نفس الوقت لا تحاولي إخباره بهذه الانتقادات، حتى لا تجرحي مشاعره، وتذكري أنه لو علم بهذه المشاعر السلبية، فلن يستطيع تخطيها بسهولة، وربما لن يتخطاها أبداً.
 
3- ماضيكِ
إذا كان ماضيكِ يشمل أموراً محرجة أو مخجلة، ولا تؤثر على علاقتك الحالية، فلا داعي لذكرها. احتفظي بالذكريات السلبية لنفسك، فربما تنسين في يوم من الأيام، ولكن زوجك لن ينساها إذا علم بها.
 
4- الأمور التي قد تؤذي مشاعره
إذا كانت هناك بعض الأمور التي قد تؤذي مشاعر زوجك إذا علم بها، ولكنها لن تضر علاقتكما إذا لم يعلمها، فالكتمان هو القرار السليم.
 
5- مشاعرك تجاه شريكك السابق
إذا كانت لكِ تجربة عاطفية سابقة، فلا داعي للحديث عن مشاعرك تجاه شريكك السابق، خاصة إذا كنتِ تشعرين بالحنين إليه، هذه معلومة تؤذي مشاعر زوجك كثيراً، وقد تسبب مشكلة كبيرة في علاقتك معه.
المصدر: نواعم
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