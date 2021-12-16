المرأة

رغم التقدم في السن.. صفية العمري بإطلالة أنيقة في جدّة

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:00
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حضرت النجمة المصرية صفية العمري عرض فيلمها "كان لك معايا" الذي عُرض في مسابقة "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" للأفلام القصيرة في جدّة وقدّمت الشكر لفريق العمل.

وأطلّت النجمة القديرة بكامل جمالها وأنوثتها بفستان أسود أنيق ومحتشم، بتصميم ضيق بالكامل أكد قدرتها على المحافظة على جسمها، وتميّز بحركة ناعمة من الستراس باللون الفضي عند أكمام الثوب وعلى جانبيه. ونسّقت مع الفستان الأنيق وشاحاً عريضاً من الفرو الفخم وضعته على كتفها وانتعلت حذاءً نسائياً بكعب عالٍ.
 
 
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت العمري مكياجاً قوياً، ورفعت شعرها القصير بالكامل مع بعض الخصلات المنسدلة على وجهها، ولاحظ الجميع أنها لا تزال تحافظ على جمالها من دون أن تغيّر في ملامحها بعمليات التجميل، بل أبقت على شكلها كما هو مع حرصها على الاهتمام بجمالها والتخلص من علامات التقدّم في السنّ بالحقن التجميلية البسيطة.


وعلى هامش المهرجان، قدّمت صفية العمري الشكر للمخرجة روجينا بسالي، التي بذلت جهداً كبيراً كي يخرج هذا العمل بشكل لائق، وقالت: "فخورة بالعمل في فيلم قصير والتعاون مع الممثل محمود قابيل، بخلاف أسامة أسعد ومنة جلال فهما ممثلان رائعان".
المصدر: لها
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