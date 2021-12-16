بإنتظارك الحب أم الانفصال؟.. اليكِ حظوظ الأبراج على الصعيد العاطفي للعام 2022

يجلب العام 2022 معه تحديات مهمة للمستقبل وفقاً لعلم الفلك والأبراج. وسيكون الجميع محاطون بالأمل والتفاؤل وعلى استعداد لفتح صفحة جديدة. ويبدو أنّ عام 2022 يشبه نسمة من الهواء النقي. اليكِ في هذا التقرير من "سيدتي" ما ينتظرك:

برج الحملستكون الأمور سهلة في حياتك العاطفية، سيأتي العام الجديد بمفاجآت جميلة، وسيساعدك في بداية عام 2022 على وضع نفسك بشكل أفضل في المستقبل. علاوة على ذلك، سوف تواجه لحظات سعيدة في شباط واذار. على الرغم من أنك تواجه بعض الشكوك في نيسان، لكن الحب سيدق بابك في ايار وتموز. في الواقع، قد تدفعك التأثيرات الفلكية إلى الكشف عن مشاعرك تجاه شخص تجده جذاباً. أما بالنسبة بالنسبة للعازبين، فستكون نهاية عام 2022 واعدة.برج الثورليس لديك ما تشتكي منه وستستمر في احتضان الشغف. الأشهر الأكثر ملاءمة لك هي شباط واذار ونيسان وحزيران واب وتشرين الاول والجزء الثاني من تشرين الثاني. إذا كنت عازباً، فهذه سنة أساسية ويمكن أن تقودك إلى العثور على الشريك المثالي. إذا كنت قد وجدت بالفعل توأم روحك، فستختبر السلام والطمأنينة. ومع ذلك، قد تواجه توترات مع شريكك على طول الطريق وقد يخذلك أصدقاؤك. ولكن في نهاية المطاف سيتم تعزيز الروابط مع الآخرين.برج الجوزاءكانون الثاني، شهر القلق وعدم اليقين والتوتر. قد تحتاج حتى إلى لحظة من التفكير للعودة إلى المسار الصحيح. أما بالنسبة لشهر شباط، فسيكون هذا الشهر نقطة انطلاق حقيقية لحياتك العاطفية. ستصبح علاقاتك أيضاً أكثر حساسية إعتباراً من 10 ايار، بالإضافة إلى ذلك خلال حزيران وايلول. ومع ذلك، من المقرر أن تأخذ الأمور منعطفاً مثيراً نحو الأفضل في حزيران وتموز واب وتشرين الاول. خلال هذه الأشهر، سوف يغزو الشغف حياتك وقد يُناقش الزواج بالنسبة لبعض مواليد الجوزاء.برج السرطانستبدأ في الشك في مشاعرك. ثم يأتي شهر شباط وسيكون الشهر الذي تحتفل فيه بحبك. في شهر اذار، ستجتاز مرحلة تطورية، على الرغم من أنها مهزوزة، إلا أنها ستكون مثيرة بالتأكيد. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغييرات مهمة في أداء علاقتك وشعلة جديدة محتملة لمواليد السرطان العازبين، لأن كل شيء ممكن. إنّ أشهر ايار وحزيران واب وتشرين الاول وكانون الاول مُرضية وبنّاءة. ستكون أكثر إرهاقاً إعتماداً على الوقت من العام، ومع ذلك ستظل تمتلك الطاقة عندما يتعلق الأمر بحب الرقة ونشرها في كل مكان من حولك.برج الأسديسمح لك عام 2022 بتحديد ما إذا كنت تريد الالتزام بعلاقة عاطفية ما أم لا. ستكون مشغولاً جداً بأنشطتك الخاصة ولن تجد الوقت الكافي للاستثمار في الرومانسية خلال أشهر معينة، مثل كانون الثاني وحزيران واواخر تموز واوائل تشرين الاول. أما بالنسبة لشهر اذار وايار واب وتشرين الاول فتُعتبر غنية بالشغف بشكل خاص، وإذا كنت عازباً، فيمكنك الاعتماد على لقاء شغوف وقوي.برج العذراءسيكون هذا عاماً مزدهراً لمواليد العذراء العازبين. قد يكون هناك زواج في شهر ايار. سيكون الصيف مثالياً. بالنسبة لبداية شهر تشرين الثاني، سيتعين عليك إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.برج الميزانستبدأ العام الجديد بالعديد من الأسئلة، وقد تؤدي هذه الإستجوابات إلى الانفصال في شباط. إذا كانت علاقتك قوية، فإنّ التعديلات ضرورية من أجل التطور بشكل أفضل. إذا كنت عازباً، فقد ترغب في قلب صفحة على الماضي واحتضان مسار جديد. في اذار، ستجد الإيجابية التي فاتتك، ثم تزدهر علاقاتك من نيسان الى اب. ستستمر رواياتك الرومانسية حتى نهاية العام، باستثناء شهر ايلول، حيث يتعين عليك بذل جهد للتوفيق.برج العقربستبدأ عام 2022 بطريقة حذرة، مما يعني أنك ستحلل دوافعك وعواطفك للعثور على الشخص المناسب لك. إذا كنت في علاقة بالفعل، فستبذل جهوداً لتقترب أكثر من شريكك. في شهر اذار، قد تأخذ الأمور منعطفاً صعباً، مما يعني أنه سيتعين اتخاذ قرارات مهمة بشأن مستقبل علاقاتك. في نيسان، ستشعر وكأنك على قمة العالم مرة أخرى وستشتعل رواياتك الرومانسية بالتأكيد. قد يكون هناك حفل زفاف في ايار او حزيران. ومع ذلك، يمكنك توقع بعض التوترات في تموز وبعض المماطلة في تشرين الاول، على الرغم من أنّ بقية العام سيكون جيداً بالنسبة للعقرب.برج القوسستبدأ عام 2022 بطريقة مملة، ولكن من شباط، قلبك سيزدهر. تسعدك اللقاءات واتحاد القلوب حتى نهاية شهر اذار، ومع ذلك ستنغمس في مجالات أخرى في نيسان. في شهر ايار، ستتاح لك الفرصة مرة أخرى لمقابلة شخص مميز، أو حتى الزواج. في نهاية شهر حزيران، ستشتعل حواسك. ستبدأ العام بشغف من خلال مقابلة شخص ما إذا كنت عازباً، أو تقضي لحظات رومانسية بشكل متزايد إذا كنت تواعد شخصاً بالفعل.برج الجديستكون مرتاحاً في علاقتك أكثر من أي وقت مضى في عام 2022. علاوة على ذلك، ستقوم بتقييم الإيجابيات والسلبيات فيما يتعلق بالشريك في كانون الثاني. يمكنك الاعتماد على شهر شباط الذي لا يُنسى، لأنّ علاقات حبك ستنطلق بطريقة رائعة. في اذار ونبسان وايار وحزيران، ستستمر في استكشاف مشاعرك بسعادة. بعد شهر تموز، ستجتاز نقطة تحول. في اب، يمكن أن تتوقع الإقلاع مرة أخرى. شهري تشرين الاول وتشرين الثاني مرضيان للغاية لدرجة أنك ستبدأ في التفكير في الزواج أو إقامة شهر عسل ثانٍ في كانون الاول.برج الدلولن يكون الحب على رأس أولوياتك في كانون الثاني، وقد تشعر بالبرودة تجاه المباريات المحتملة. لن تعرف أين تقف في شباط، لكن اذار يضع مشاعرك في المقدمة، ويشجعك على الانفتاح عليها. نيسان وايار ممتعين بشكل عام، بالإضافة إلى أن الحب من النظرة الأولى ممكن في حزيران. بعد شهر تموز الهادئ، سيعزز الجزء الثاني من اب ثقتك بنفسك ويشجعك على مغازلة الأشخاص الذين تنجذب إليهم. لن تكون منفتحاً جداً في ايلول، ومع ذلك، ستعيش علاقاتك بسرعة في تشرين الاول. احترس من شهر تشرين الثاني لأن الانفصال قد يكون وشيكاً.برج الحوتلن يكون الحب من أولوياتك في كانون الثاني، لكنه سيبدأ في منتصف شباط، بالقرب من يوم الحب. في شهر اذار، ستجعل الإثارة والعاطفة أيامك أقل رتابة مليئة أكثر بالأحداث. سيساعدك وصول الربيع في نيسان على تحقيق حلمك بالحب من خلال الاستمتاع برغباتك. سيكون الصيف مليئاً بالرومانسية. اعتباراً من ايلول، سيعيدك عبء العمل إلى الواقع، ولن يكون لديك سوى القليل من الوقت لتكريسه لعواطفك. تشرين الاول وتشرين الثاني سيجلبان حياة جديدة لعلاقاتك في ضوء مستقبل مشرق معاً.