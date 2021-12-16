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© Lebanon24
المرأة
ماذا يحدث لشعرك إذا غسلته يومياً؟
Lebanon 24
16-12-2021
|
23:00
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لا يوجد شعور أفضل من الخروج من الحمام وشم رائحة الأزهار الفواحة للشامبو الخاص بك. تشعر بالانتعاش والنشاط، وهذه أفضل طريقة لبدء يومك. ومع ذلك، قد لا يكون غسل شعرك كثيرًا أفضل خطوة. إذ إنه من الأفضل أن تأخذ قسطًا من الراحة من غسل شعرك كثيرًا، بحسب موقع "برايت سايد" حتى تتجنب بعض العواقب الآتية الضارة بشعرك.
1. إذا كنت ممن يتعاملون مع صبغات الشعر فقد يتلاشى لون الصبغة بسرعة كبيرة.
الحل: جرب غسله كل 3 أيام واستخدم الشامبو المناسب لشعرك المصبوغ بين الغسلات. هذا قد يساعد لونه على البقاء لفترة أطول.
2. قد يصبح شعرك أكثر جفافاً. الشعر الجاف أو المجعد هو علامة أخرى على أنك تفرط في غسله. تحتوي معظم أنواع الشامبو على مواد كيميائية تسمى الكبريتات، والتي تزيل الزيت. وبالتالي، سيبدو شعرك أكثر روعة على الفور، لكنك ستضر به على المدى الطويل. إذا جردت شعرك من زيوته الطبيعية، فستجف فروة رأسك وكذلك نسيج شعرك.
الحل: جرب استخدام منتجات الترطيب لاستعادة بشرة الشعر واختيار الشامبو الخالي من الكبريتات.
3. قد تلاحظ المزيد من القشرة. إن قشرة الرأس هي حالة تبدأ فيها فروة الرأس بالحكة والتقشر، مما يترك بعض البقع البيضاء في شعرك كبقايا. عندما تفرط في الغسل، فأنت تزيل عن غير قصد الدهن الطبيعي من فروة رأسك، وهو أمر ضروري للحفاظ على تغذيتها وصحتها. وهذا بدوره يمكن أن يسبب جفاف فروة رأسك وإنتاج المزيد من القشرة.
الحل: في بعض الأحيان يكون الشطف البسيط كافياً لإزالة الزيت الزائد والأوساخ. إذا كنت تعاني قشرة الرأس، يمكنك تجربة التقشير مع شامبو زيت شجرة الشاي حتى تزول القشرة.
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