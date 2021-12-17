المرأة

لوقف تقصف الأظافر وتقويتها.. إليك هذه النصائح

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:00
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أوردت مجلة "Instyle" أنه يمكن مواجهة الأظافر الضعيفة والمتقصفة من خلال العناية السليمة الغنية بالزيوت والمواد المرطبة.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة الأظافر الضعيفة والمتقصفة بواسطة مُقوّي الأظافر (Nail hardener)، والذي يعمل على تقوية بنية الأظافر.
كذلك، ينبغي استعمال زيت الأظافر الغني بزيت الجوجوبا وفيتامين E، حيث تساعد هذه المواد الفعالة على نمو الأظافر وتعتني بها. ولتحقيق نتائج ملموسة ينبغي استعمال الزيت بمعدل ثلاث مرات يومياً. كما ينبغي استعمال كريم اليد الغني بمواد الترطيب مثل اللانولين وشمع العسل والغلسرين للتمتع بأظافر مخملية.
ولتشذيب الأظافر، تنصح مجلة "Instyle" باستعمال مبرد زجاجي حيث إنه يحافظ على الأظافر بخلاف المبرد الخشن.
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