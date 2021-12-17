هكذا نفَّذت ماريتا مقلباً في والدها عاصي الحلاني (فيديو)

نشرت ماريتا الحلاني مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تنفذ مقلباً بوالدها الفنان عاصي الحلاني بطريقة كوميدية، من خلال المشاركة في تريند "المقلب" الشهير على "تيك توك"، وذلك من خلال نشر محادثة صوتية بينها وبين والدها، تطلب فيه أن يرسل لها شيئاً لم تكشف ما هو، الأمر الذي لفت انتباهه.

وغضب عاصي الحلاني من حديث ابنته، مردداً: "شو بدي ابعتلك.. ما وصل بالفويس"، ومع وصول المقاطع الصوتية بينهما إلى ذروتها، اعترفت مارينا بأنها كانت تصنع "مقلب" فيه ليردد بأنه شعر بوجود شيء غير طبيعي، ثم جاء رد فعله بالقول: "وترتيلي أعصابي"، وسط ضحكات ماريتا، التي تركت تعليقاً قالت فيه: "أول مرة بعمل ضرب ببيي.. كتير حبيت هذا التريند".