المرأة

هكذا نفَّذت ماريتا مقلباً في والدها عاصي الحلاني (فيديو)

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:00
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نشرت ماريتا الحلاني مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، ظهرت فيه وهي تنفذ مقلباً بوالدها الفنان عاصي الحلاني بطريقة كوميدية، من خلال المشاركة في تريند "المقلب" الشهير على "تيك توك"، وذلك من خلال نشر محادثة صوتية بينها وبين والدها، تطلب فيه أن يرسل لها شيئاً لم تكشف ما هو، الأمر الذي لفت انتباهه.
 
وغضب عاصي الحلاني من حديث ابنته، مردداً: "شو بدي ابعتلك.. ما وصل بالفويس"، ومع وصول المقاطع الصوتية بينهما إلى ذروتها، اعترفت مارينا بأنها كانت تصنع "مقلب" فيه ليردد بأنه شعر بوجود شيء غير طبيعي، ثم جاء رد فعله بالقول: "وترتيلي أعصابي"، وسط ضحكات ماريتا، التي تركت تعليقاً قالت فيه: "أول مرة بعمل ضرب ببيي.. كتير حبيت هذا التريند".
 
 
وتفاعل عاصي الحلاني مع المقطع الذي نشرته ماريتا، تاركاً تعليقاً تضمن إيموجي ضاحك، كما علَّقت أيضاً شقيقتها "دانا"، مبدية إعجابها بالمقطع، وعلَّقت أيضاً المطربة لطيفة التونسية، مبدية إعجابها بالمقطع بل وصفقت لماريتا، كما علَّقت أيضاً جيسكا عازار ونادين جابر.
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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