9 أطعمة تفسد سعادتك يوم زفافك.. تجنبيها

قد يدفعك التوتر يوم زفافك إلى تناول كمية كبيرة من الطعام، ما يفسد حميتك الغذائية ويشعرك بعدم الارتياح، وكمية الطعام ليست فقط المشكلة، ولكن نوعية الطعام أيضاً قد تفسد عليكِ سعادتك يوم زفافك، فهناك أنواع من الطعام تغيّر لون أسنانك أو تسبب لكِ الغازات أو تشعرك بالغثيان، لذا عليكِ الحرص يوم زفافك حتى لا تتناولي أطعمة تشعركِ بعدم الارتياح وتفسد عليكِ سعادتك في يومك الكبير.تابعي القراءة وتعرفي إلى أنواع الأطعمة التي عليكِ تجنبها يوم زفافك حتى لا تفسد سعادتك.1- الأطعمة المقليةالأطعمة المقلية تكون مليئة بالدهون غير الصحية التي تصيبك بالتعب والإرهاق، لذا استبدليها بالأطعمة التي تحتوي على دهون صحية، والتي تمدك بالطاقة بطريقة صحية، مثل الأفوكادو والمكسرات.2- الأطعمة المليئة بالتوابلالأطعمة المليئة بالتوابل، مثل المأكولات الهندية، قد تسبب لكِ حرقة المعدة أو تصيبك بالارتجاع الحمضي، ما يشعرك بالألم والانزعاج، كما أنها تسبب رائحة الفم الكريهة، فتجنبيها تماماً.3- الخضروات الصليبيةالخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف، تسبب غازات البطن، كما قد تسبب شعورك بالغثيان، لذلك فهي غير مناسبة للتناول يوم الزفاف. وكذلك نفس الشيء بالنسبة إلى الثوم والبصل.4- الكربوهيدرات غير الصحيةالكربوهيدرات غير الصحية مثل الموجودة في الفواكه المجففة والمخبوزات والبسكويت ورقائق البطاطس، تسبب تكوّن غازات البطن، ويمكنكِ الحصول على الكربوهيدرات في يوم زفافك من مصادر صحية مثل الحبوب الكاملة.5- الجبنعلى الرغم من أن الجبن طعام صحي، لكنه يحتوي على بروتينات صعبة الهضم، ما يعرضك للإصابة بانتفاخات البطن، والشعور بالغثيان، فتجنبيه أيضاً.6- الغرانولاالغرانولا المصنعة تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الحلوى، وعلى عكس الشائع فهي ليست مصدراً للطاقة، لذا استبدليها بطبق معد منزلياً من الحبوب والمكسرات، سوف يمنحكِ الشعور بالشبع، بالإضافة للطاقة والفيتامينات.7- السكر المصنّعتجنبي الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر المصنّع، تناولي الفواكه بدلاً من الحلوى، وابتعدي عن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الموز والعنب، واستبدليها بفواكه منخفضة السكريات مثل التوت والكيوي والحمضيات، حيث أنكِ ستتناولين نسبة عالية من السكر في حفل الزفاف عن طريق الحلويات والمشروبات.8- المشروبات الغازيةتحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية من السكر، كما أنها تسبب غازات البطن، وتهيّج المعدة، لذا يُفضّل تجنبها تماماً في يوم زفافك.9- الكافيينلقد نلتِ بالفعل ما يكفيكِ من التوتر، لذا لا تزيدي شعورك بالتوتر عبر تناول المزيد من الكافيين، واستبدلي القهوة والشاي بمشروب من الأعشاب يشعركِ بالراحة والاسترخاء.