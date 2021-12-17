المرأة

ياسمين صبري تكشف هدية من زوجها أحمد أبو هشيمة (صورة)

Lebanon 24
17-12-2021 | 16:00
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احتفلت الممثلة المصرية ياسمين صبري بذكرى سنوية تجمعها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، ونشرت صورة ومقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، استعرضت ما قدّمه زوجها بهذه المناسبة.
فظهر بالمنشورين باقة من الورود وقالب "كيك" مكتوب عليه "ذكرى سنوية سعيدة" مع أول حرف من إسمهما.
يشار إلى أن في نيسان عام 2020، وخلال فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، انتشر خبر زواج ياسمين صبري من أحمد أبو هشيمة في حفل زفاف صغير بسبب الوضع.
وقال أبو هشيمة وصبري: "تقديرًا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية.
 
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