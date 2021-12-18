فاليري أبو شقرا تخطف القلوب بجمالها ورشاقتها... شاهدوا إطلالتها بالتنورة القصيرة! (صورة)

أبهرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا متابعيها على "انستغرام" بصورة من إحدى المناسبات، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة. فارتدت تنورة قصيرة بدت فيها رشيقة وجميلة.