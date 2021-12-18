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المرأة
فاليري أبو شقرا تخطف القلوب بجمالها ورشاقتها... شاهدوا إطلالتها بالتنورة القصيرة! (صورة)
Lebanon 24
18-12-2021
|
02:00
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أبهرت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا متابعيها على "انستغرام" بصورة من إحدى المناسبات، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة. فارتدت تنورة قصيرة بدت فيها رشيقة وجميلة.
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