المرأة

ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض الايام الاخيرة من حملها... هكذا أصبحت (صورة)

Lebanon 24
18-12-2021 | 08:00
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استعرضت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل الايام الاخيرة من حملها، ونشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيه ببطن منتفخ.
 
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روزاريتا طويل

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