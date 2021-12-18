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المرأة
ملكة جمال لبنان السابقة تستعرض الايام الاخيرة من حملها... هكذا أصبحت (صورة)
Lebanon 24
18-12-2021
|
08:00
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استعرضت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل الايام الاخيرة من حملها، ونشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيه ببطن منتفخ.
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روزاريتا طويل
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