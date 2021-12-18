إليكِ تأثير المعاملة السيئة للطفل على صحة أسنانه

أشارت نتائج دراسة أُجريت في جامعة ميشيغان الأميركية، إلى التأثير الخطير للمعاملة القاسية للطفل، على صحة أسنانه في المستقبل، حيث وجد الباحثون أن معاملة الطفل بأسلوب سيئ، تعرّضه لفقدان أسنانه في المستقبل.شملت الدراسة فحص بيانات مجموعة من الأشخاص، توضح تفاصيل عن طفولتهم، من حيث مستوى التعليم، الحالة المادية للأسرة، وتقارير عن الحالة الصحية وتحديداً صحة الفم.ووجد الباحثون أن أكثر من 13% من المشتركين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة فقدوا أسنانهم بالكامل، كان بينهم نحو 30% يعانون من الفقر، فقدان الآباء، أو انفصال والديهما في مرحلة الطفولة، فيما عاني نحو 10% من المشتركين من معاملة قاسية في طفولتهم تضمن بعضها العنف الجسدي، 18% من الحالات بدأوا بالتدخين في سن مبكرة، منهم نسبة 20% مروا بأزمات مالية.وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المعاملة السيئة والظروف القاسية في الطفولة، تسبب الإصابة بمشاكل صحية مختلفة، أبرزها مرض السكري، وأمراض الرئة، وهي أمراض تؤثر مباشرة على صحة الفم والأسنان، ما يجعل هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لفقدان الأسنان في المستقبل.