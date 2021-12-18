هذا ما يكره الرجل في المظهر الخارجي للمرأة

لا شك أن لمظهر المرأة الخارجي تأثير كبير على إنجذاب الرجل إليها وتقبله لها، بل وعلى قراره بالإرتباط بها كما يحدث في بعض حالات التعارف بين الرجل والمرأة، فماذا يكره الرجل في المظهر الخارجي للمرأة، وما هي الأمور التي يحبها في مظهرها؟ماذا يكره الرجل في المظهر الخارجي للمرأة، سؤال يهم كل النساء، وخصوصاً من تريد أن يراها الرجل الذي تحبه في أجمل صورة دائماً، ومن الأمور التي يكرهها الرجل في المظهر الخارجي للمرأة ما يلي:الإطلالة المزيفةماذا يكره الرجل، صحيح أن الرجل يحب الجمال ويقدر إطلالة المرأة الجميلة، ولكنه يكره الإطلالة المزيفة بكل ما فيها، والتي تعتمد بشكل كبير على تغيير حقيقة شكل المرأة، لأن الرجل يميل إلى الجمال الطبيعي الذي تظهره اللمسات الرقيقة البعيدة عن التكلف، وظهور المرأة بشكل مزيف، وتشمل الشعر المستعار، والرموش التي يتم تركيبها، وغير ذلك من الأمور غير الطبيعية.الماكياج القويماذا يكره الرجل، لا يحب الرجل المكياج القوي الجريء على المرأة، لأنه يقتل برائتها ويجعلها تبدو في حلة لا تليق بها، كما أنه قد يخفي كثير من جمال المرأة الحقيقي، ولذلك يفضل أغلب الرجال اللمسات الرقيقة في ماكياج المرأة.المبالغة في التعريماذا يكره الرجل، صحيح أن الرجل يجب المرأة الأنيقة الفاتنة، ولكنه يكره المبالغة في التعري، فهو يحب أن تكون أنثاه ذات إطلالة جميلة ومعتدلة وأنيقة بعيدة عن التعري المفرط الذي يطمس على هويتها وجمالها الحقيقي.عدم تناسق الألوانماذا يكره الرجل، تناسق الألوان وتناغمها يجذب الرجل إلى المرأة، ولذلك يكره الرجل إخفاق المرأة في إنتقاء ألوان إطلالتها سواء في الأزياء أو التجميل، لأنه يحب المرأة ذات الإطلالة الأخاذة، الأنيقة شكلاً وموضوعاً.الأسنان الصفراءماذا يكره الرجل، للأسنان دور كبير في تعزيز إبتسامة المرأة وتجميل إطلالتها، لأن البياض الناصع يزيد من جمال المرأة وإنجذاب الرجل إليها، وعندما تكون الأسنان صفراء، تفقد المرأة كثير من جمالها، لذا يجب أن تحاول المرأة الإعتناء جيداً بأسنهانها والتوقف عن كل ما يسبب إصفرارها.الشعر غير المصففماذا يكره الرجل، لا يحب الرجل أن يرى شعر المرأة في حالة غير جيدة، ففي بعض الحالات يظهر الشعر وكأنه غير مصفف، ولذلك يبدو مزعجاً للرجل، وخصوصاً في بعض التسريحات التي تعتمدها المرأة والتي لا تحتاج إلى تصفيف الشعر جيداً.الرائحة الكريهةماذا يكره الرجل، رائحة المرأة من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها، حتى اختيار العطر المناسب من الضروريات التي لا يمكن إهمالها، ولذلك يجب أن تهتم المرأة باختيار عطرها بعناية ودقة عالية، وأن تحافظ على رائحتها طيبة وذكية طوال الوقت.