دنيا بطمة تظهر ببنطال جلدي ضيق أظهرها بوزن زائد.. والجمهور مُتفاجئ! (صورة)

فاجأت النجمة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بظهورها بوزن زائد، أبرزته إطلالتها الأخيرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث ارتدت سترة من قماش الجينز بياقة وأكمام من الفرو البني، وبنطال جلد أسود ضيق.

وقالت معلقةً على منشورها: "كيف حالة الطقس عندكم؟".

ورغم اطلالتها الانيقة الا ان القسم الاكبر من محبي الفنانة المغربية المثيرة للجدل ركز على وزنها الزائد والتغيّر الواضح في شكلها من عمليات التجميل، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معتبرين انها تبالغ في هوسها بعمليات التجميل التي غيرت شكل وجهها بالكامل وبات منتفخاً لدرجة كبيرة.