هذا ما يكشفه شكل جسمك عن حياتك العاطفية والزوجية!

شكل الجسم يرتبط عادة بنمط الحياة وبالنظام الغذائي، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أنّه يعكس أيضاً طبيعة علاقتك العاطفية والزوجية. فهو يكشف ما تحبينه في هذه العلاقة والصفات التي تتوقين إلى توفرها لدى شريك حياتك من خلال هذا الاختبار.

1- شكل الإجاصة

يعني هذا الشكل أنّك تحبّين خوض العلاقة العاطفية الجادة والارتباط الزوجي الدائم والمستمر. كما يشير إلى أنّك متطلبة وشديدة الانتباه إلى التفاصيل في إطار حياتك الزوجية. ويعني هذا الشكل أيضاً أنّك تلتزمين بواجباتك وتحرصين على القيام بها على أكمل وجه.

2- الشكل البيضاوي

يدلّ شكل جسمك في هذه الحالة على أنك تحصلين على كل ما تريدين في إطار حياتك الزوجية. ويشير إلى أنّه لا يمكن شريك حياتك مقاومة جاذبيتك وحضورك المميز. إلا أنّه يدل على أن عليك التفكير ملياً وألا تأخذي بعض القرارات على عجل فقط تقعين في الخطأ، ما ينعكس سلباً على حياتك الخاصة.

3- شكل الملعقة

إذا كان هذا الوصف ينطبق على مظهرك الخارجي فهو يعني أنّك تحبين الحفاظ على أنوثتك من أجل لفت انتباه زوجك. ويكشف أنّك تحبين أن يقوم الأخير بالثناء على جمالك وأناقتك. كما يدلّ على أنّك منفتحة على مجتمعك وتريدين لشريك حياتك أن يتحلى بهذه الصفة أيضاً. ويشير إلى أنّك تبحثين عن الرجل الصادق والناضج والجدي.

4- شكل التفاحة

يعني هذا الشكل أنّك تبذلين الكثير من الجهود من أجل تمتين العلاقة التي تجمعك وشريك حياتك. كما يدلّ على أنّك تشعرين بالانزعاج في حال لم تتفق آراؤكما ووجهات نظركما. بل يشير إلى أنّك سرعان ما تشعرين بالغيرة وتحبين أن تكوني صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في حياتك الزوجية.

5- شكل حبة الفستق

إذا كان هذا الشكل ينطبق على جسمك فهو يدلّ على أنّك تحبين أن تعيشي حياة زوجية حافلة بالفرح والاحتفال. وهو يدلّ على أنّك اجتماعية وتتوقين دائماً إلى العيش وشريك حياتك وسط الأصدقاء والمقربين. ويشير شكل الجسم هذا أيضاً إلى أنّك تحاولين قدر الإمكان الابتعاد عن الروتين.

6- شكل ثمرة الفريز

يدلّ هذا الشكل على أن رجل حياتك المثالي هو ذلك الذي يجيد استخدام العقل والمنطق لعلاج كل المشكلات التي قد تواجهانها في حياتكما. كما يعني أّنه يركّز على ذكائك أكثر من أيّ صفة أخرى. لذا يجب عليك العمل على تنمية قدراتك الذهنية.