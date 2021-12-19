رولا يموت تحمل أسلحة نارية ضخمة (صور)

نشرت رولا يموت عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مجموعة صور أظهرت فيها أسلحة نارية ضخمة ومسدس صغير.

وأثارت رولا الجدل بهذه الصور.