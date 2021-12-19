المرأة

رولا يموت تحمل أسلحة نارية ضخمة (صور)

Lebanon 24
19-12-2021 | 14:00
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نشرت رولا يموت عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مجموعة صور أظهرت فيها أسلحة نارية ضخمة ومسدس صغير.
وأثارت رولا الجدل بهذه الصور.
 
 
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رولا يموت

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