هذه الألوان والأقشمة تعزز هرمون السعادة.. فإختاريها خلال حضور الحفلات!

يخطط أغلب الناس خلال هذه الفترة لشراء الملابس للاحتفال بالكريسماس، من فساتين أو بدل أو حتى سترة شتوية وسروال قطيفة، وقد يفضل البعض شراء ملابس مصنوعة من الترتر والقماش اللامع أو من قماش يحتوي على ألوان مختلفة من الأحمر والأخضر وحتى الذهبي ليشبه زينة شجرة الكريسماس، ولكن الذي لا يعرفه الكثير أن هذه الأقمشة لها تأثير على نفسية من يرتديها والتي نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

تساعد بعض الألوان والأقمشة على إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة، حيث أوضحت عالمة النفس السلوكية البروفيسور كارولين ماير، أن الترتر يجذب الانتباه، حتى لو كان مرتديه جالسًا، لذلك يرتديه البعض خلال فترة النهار رغبة في لفت الأنظار له كما يزيد الترتر من تفاعل بين مرتدي الزي المصنوع من الترتر مع الأشخاص الأخرين، وهذا ما يريده الناس عند الاحتفال فى مواسم الأعياد، كما ينصح بارتداء ملابس مصممة من قماش القطيفة فهو من الأقمشة الشتوية التي تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة ويساعد في الشعور بالراحة والدفء وفي نفس الوقت ناعم الملمس.