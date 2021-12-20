المرأة

الإفراط في غسل الوجه يؤثّر في بشرتك

Lebanon 24
20-12-2021 | 23:00
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كما أنه من المهم أن تغسل جسمك ويديك، فمن الضروري أن تغسلي وجهك، فيمكن أن يساعد على الحفاظ على وجوهنا نضرة ونظيفة من خلال تخليص بشرتنا من زيوتها الطبيعية التي بمجرد أن تتراكم فيمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب، بحسب موقع Allure.
أنواع البشرة
هناك خمسة أنواع مختلفة من البشرة: الدهنية والجافة والحساسة والمختلطة والعادية. وغالباً بسبب المسام الكبيرة والغدد الدهنية النشطة بشكل مفرط، قد يجد الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أنها تلتهب بسبب معظم منتجات البشرة. قد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد أن ملمس بشرتهم باهت إلى حد ما يعكس الضوء بشكل غير متساو. البشرة الحساسة معرضة بشكل خاص للالتهاب أو الحرقة أو الحكة أو حب الشباب. قد يلاحظ أصحاب البشرة المختلطة أن وجوههم تبدو دهنية في بعض المناطق، ولكن ليس بشكل عام. أخيراً، بعض الناس لديهم ما يعتبر بشرة «طبيعية». ومع ذلك، فقد أوضح أطباء الأمراض الجلدية أن هذا النوع من الجلد لا يحدد ما إذا كانت بشرتك صحية أم لا، ولكنه يصف الجلد الذي لا يحتوي على أي ردود فعل كبيرة تجاه أي من منتجات العناية بالبشرة.
نصائح
وفقاً للخبراء في Allure، يجب علينا جميعاً غسل وجوهنا مرة واحدة في اليوم، إن لم يكن مرتين. وبينما يشعر بعض أطباء الأمراض الجلدية أن مرة واحدة في اليوم كافية، يجادل البعض بأن الغسل مرتين في اليوم يؤهلنا لمحاربة الملوثات الخاصة طوال اليوم.
يعالج الغسل المسائي الماكياج أو الأوساخ أو الملوثات التي تلامسها بشرتنا خلال اليوم، في حين أن الغسل الصباحي يخلص بشرتنا من البكتيريا التي تمتصها طوال الليل من الملاءات والوسائد، بالإضافة إلى أي بقايا من مواد العناية بالبشرة.
ـ غسل أكثر من مرتين في اليوم هل هو مبالغة؟ تقول دكتورة لوريتا المختصة بالعناية بالبشرة لـ Allure إنه لا ينصح بالغسل أكثر من مرتين يومياً، إلا في حالات نادرة، مثلاً: بعد تمرين مفرط التعرّق. سيكون العامل المحدد لمعرفة ما إذا كنت تقوم بالغسل الزائد هو نسيج بشرتك، حيث إن الشعور بالضيق وجفاف الجلد هو مؤشر على الإفراط في الغسل.
ـ يمكن أن يسبب الغسل الزائد مشاكل إذا كنت تستخدم منظفاً قوياً بشكل خاص. لذلك، سترغب في الالتزام بمعدل غسل الوجه المناسب لك، وكذلك إيجاد منظف لطيف ومرطب.

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