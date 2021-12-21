المرأة

مذيعة أخبار الـ MTV تخطف الأنظار بفستان أحمر.. وهذا ما تحضره لليلة الميلاد (صورة)

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:00
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نشرت مذيعة أخبار الـ MTV  ومقدمة برنامج "صارو مية" نبيلة عواد صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نبيلة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا من المخمل باللون الأحمر بكتف واحد وبشق عند الجانب.

 

A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)


 
 

واعتمدت نبيلة تسريحة الشينيون وماكياجا ناعماً.

 

ولاقت الصورة اعجاب متابعيها الذين أثنوا على إطلالتها الراقية.

 

وستقدم نبيلة مساء يوم الجمعة أي ليلة الميلاد حلقة خاصة تطل فيها الفنانة كارول سماحة، وستتضمن الحلقة لقاءً مع مواطنين يتحدّثون عن مشاكلهم الاجتماعية في عزّ الأزمة المالية والاقتصادية المستفحلة.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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