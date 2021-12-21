المرأة

هل زوجكِ ضعيف الشخصية؟ ساعديه بهذه الطرق

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-899200-637756752162430444.jpg
Doc-P-899200-637756752162430444.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل تعانين من ضعف شخصية زوجكِ وترغبين بمساعدته للتخلص من هذا الامر، اليك الحلول:


1. حفزيه دون مبالغة :
من الضروري جدا أن تشعري زوجك بقيمته وأن يرى في عينيك الإعجاب والانبهار حتى تعززي من ثقته في نفسه، ولكن احذري من المبالغة في ذلك لأن هذا من شأنه أن يعود بالسلب على علاقتكما إذا شعر زوجك بأنك تنافقيه أو تكذبي عليه في مشاعرك تجاهه.
 

2. الوقوف جانبه حتى يحقق هدفه :
إذا كنتي تريدي أن يثق زوجك في خطواته فعليكِ أن تشاركيه في تحقيقها حتى يشعر بجدوى وأهمية هذه الخطط ويعمل على إنجازها طالما وجدك بجانبه وتقدمى له يد العون والمساعدة، فالتعاون بين الزوجين أمر مهم للغاية حتى يحصل الزوج على قد كاف من الثقة والثبات.
 

3. حسسيه إنه مصدر للأمان والسند:
المرأة الذكية هي التي تعلي من قيمة وشأن زوجها حتى يصبح سندا وعونا لها، فمن الخطأ أن تجعلي زوجك يفقد الثقة في نفسه أمام الآخرين، لأن هذا يحط من شأنك أنت أيضا أمامهم، بل على العكس قومي بتعزيز شعور الحب والمودة بينكما واجعليه يشعر بأنك لا تستطيعين العيش بدون لأنه يمثل سندا وعونا لكِ في الحياة.
 

4: شجعيه على تعزيز الثقة بالنفس :
أول طريق لحل أي مشكلة هو إدراك هذه المشكلة وتقبل علاجها والعمل على حلها، وهنا يأتي دور المتخصص الذي يساعدك بالطبع في حل المشكلة بالطرق العلمية الصحيحة، وفي هذه المشكلة فإن المتخصص يكون على سبيل المثال "خبير تنمية بشرية" فيجب عليك إقناع زوجك بزيارته لحل المشكلة من جذورها كما نقول.
 

5: عدم انتقاده ولومه باستمرار:
أشياء خاطئة كثيرة تفعلها المرأة خلال تعاملها مع الزوج الذي يعاني من مشكلة في ثقته لذاته، وعلى رأسها انتقاده ولومه باستمرار ومحاولة إثبات أنه مخطيء الأمر الذي ينتقص من قدره ويهتز من ثقته مما يجعله محاولا إثباتها في شئ خطأ.
 

6. الاصغاء إليه جيدا دون ملل :
في النهاية عليك أن تدركي أن زوجك في أمس الحاجة إليكِ فهو يشبه الطفل الصغير الذي لا يمتلك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بسبب انعدام ثقته في نفسه أو في قراراته، لذا من الواجب عليك الحرص على أن تكوني له صديقة قبل أن تكوني زوجة وحبيبة، واهتمي بمشاركته تفاصيل يومك حتى يفعل هذا مثلك ويحكي لك كل تفاصيله دون حرج أو ضيق، كذلك اهتمي بتفاصيل الأمور الصغيرة التي قد تسبب له الضيق وحاولي تجنبها.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2021-12-21
03:30 | 2021-12-21
02:00 | 2021-12-21
23:00 | 2021-12-20
14:17 | 2021-12-20
14:00 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website