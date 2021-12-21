هل زوجكِ ضعيف الشخصية؟ ساعديه بهذه الطرق

هل تعانين من ضعف شخصية زوجكِ وترغبين بمساعدته للتخلص من هذا الامر، اليك الحلول:1. حفزيه دون مبالغة :من الضروري جدا أن تشعري زوجك بقيمته وأن يرى في عينيك الإعجاب والانبهار حتى تعززي من ثقته في نفسه، ولكن احذري من المبالغة في ذلك لأن هذا من شأنه أن يعود بالسلب على علاقتكما إذا شعر زوجك بأنك تنافقيه أو تكذبي عليه في مشاعرك تجاهه.2. الوقوف جانبه حتى يحقق هدفه :إذا كنتي تريدي أن يثق زوجك في خطواته فعليكِ أن تشاركيه في تحقيقها حتى يشعر بجدوى وأهمية هذه الخطط ويعمل على إنجازها طالما وجدك بجانبه وتقدمى له يد العون والمساعدة، فالتعاون بين الزوجين أمر مهم للغاية حتى يحصل الزوج على قد كاف من الثقة والثبات.3. حسسيه إنه مصدر للأمان والسند:المرأة الذكية هي التي تعلي من قيمة وشأن زوجها حتى يصبح سندا وعونا لها، فمن الخطأ أن تجعلي زوجك يفقد الثقة في نفسه أمام الآخرين، لأن هذا يحط من شأنك أنت أيضا أمامهم، بل على العكس قومي بتعزيز شعور الحب والمودة بينكما واجعليه يشعر بأنك لا تستطيعين العيش بدون لأنه يمثل سندا وعونا لكِ في الحياة.4: شجعيه على تعزيز الثقة بالنفس :أول طريق لحل أي مشكلة هو إدراك هذه المشكلة وتقبل علاجها والعمل على حلها، وهنا يأتي دور المتخصص الذي يساعدك بالطبع في حل المشكلة بالطرق العلمية الصحيحة، وفي هذه المشكلة فإن المتخصص يكون على سبيل المثال "خبير تنمية بشرية" فيجب عليك إقناع زوجك بزيارته لحل المشكلة من جذورها كما نقول.5: عدم انتقاده ولومه باستمرار:أشياء خاطئة كثيرة تفعلها المرأة خلال تعاملها مع الزوج الذي يعاني من مشكلة في ثقته لذاته، وعلى رأسها انتقاده ولومه باستمرار ومحاولة إثبات أنه مخطيء الأمر الذي ينتقص من قدره ويهتز من ثقته مما يجعله محاولا إثباتها في شئ خطأ.6. الاصغاء إليه جيدا دون ملل :في النهاية عليك أن تدركي أن زوجك في أمس الحاجة إليكِ فهو يشبه الطفل الصغير الذي لا يمتلك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح بسبب انعدام ثقته في نفسه أو في قراراته، لذا من الواجب عليك الحرص على أن تكوني له صديقة قبل أن تكوني زوجة وحبيبة، واهتمي بمشاركته تفاصيل يومك حتى يفعل هذا مثلك ويحكي لك كل تفاصيله دون حرج أو ضيق، كذلك اهتمي بتفاصيل الأمور الصغيرة التي قد تسبب له الضيق وحاولي تجنبها.