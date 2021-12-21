ورثت المرض عن والدها... إبنة فريد شوقي تكشف عن خضوعها لعملية تجميل!

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، عن خضوعها لأول عملية تجميل لإزالة المنطقة الدهنية تحت العين، المعروفة بـ"قبة العين"، والتي ورثتها عن والدها الفنان الراحل فريد شوقي.وقالت رانيا فريد شوقي في أولى حلقات برنامج "مع وفاء": "عملت بوتوكس، ومعملتش فيلر لأن وجهي مش محتاج فيلر".