جناح مخصص للمرأة في "إكسبو".. تعرفوا عليه (فيديو)

لأول مرة بتاريخ معرض إكسبو، يتم تخصيص جناح كامل للمرأة، يناقش قضاياها وتطلعاتها.

وفي سياق ذلك، كان لبرنامج "اكسبو360" على شاشة "الآن"، جولة في جناح المرأة الذي يعرض التأثير الإيجابي للمرأة في العالم والتحديات التي لا تزال تواجهها، بالإضافة لإلقاء الضوء على المبادرات والحلول التي تقدّمها المرأة في جميع أنحاء العالم وتأثيرها المتلاحق لصنع عالم أفضل.