المرأة

8 أسباب تجعل الفتاة القصيرة أكثر جاذبية للرجال

Lebanon 24
22-12-2021 | 05:00
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يقع الرجل في حب المرأة لعدة أسباب منها لاهتمامها بأناقتها وطيبة قلبها وكذلك ثقافتها وذكائها ودبلوماسيتها في التعامل مع الآخرين، وغيرها من الصفات التي تجذب معظم الرجال للمرأة، وقد يعتقد البعض أن قصر القامة يلعب دورا أيضاً في جذب الرجل للفتاة، وذلك لعدة أسباب نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "askapril".
 

لماذا ينجذب الرجل للفتاة القصيرة؟
 
جريئة وشجاعة
تتصف الفتاة القصيرة بالجرأة والشجاعة التي تدفعها لمواجهة الصعوبات والمشاكل في حياتها، وهذه الصفة التي يبحث عنها الكثير من الرجال الذين يحلمون بفتاة تقف بجوارهم فى السراء والضراء.

 

أنيقة بالكعب العالي
تبدو المرأة القصيرة أنيقة عند ارتدائها لحذاء بكعب عالي، كما إنها تبدو أقصر بالنسبة للرجل طويل القامة، لذلك ينجذب إليها معظم الرجال من طوال القامة، والمفاجأة أن هناك دراسة علمية وجدت أن زواج الرجل الطويل من المرأة القصيرة يكون أنجح.

 

أكثر أنوثة
تتسم الفتاة قصيرة القامة بالأنوثة ويقال إن الفتيات القصيرات لديهن مستويات هرمون استروجين أعلى من طويلات القامة، مما يجعل الرجال يجدونها أكثر جاذبية من الناحية البيولوجية، فضلاً عن أنها تستطيع ارتداء ما يحلو لها من مقاسات الأحذية المصممة بالكعب العالي، كما تتحدث وتتصرف بأنوثة.

 

تشعر الرجل بسيطرته
يفضل الرجال بالفطرة أن يشعرون بسيطرتهم وقوتهم وهذا ما يجدونه في فرق الطول بينهم وبين الفتاة القصيرة حيث يشعر بأنها تحتاج إليه دائماً، وهذا ما يجعل الرجل يشعر بقوته وسيطرته لهذا ينجذب الكثير من الرجال للفتاة القصيرة.


الرغبة المتبادلة بينهما
أظهرت الأبحاث أن النساء يفضلن الرجال طوال القامة، لكن معظم النساء لا يمانعن في أن يكونن أقصر من رجالهن على عكس الرجال، الذين يفضلون أن تكون المرأة أقصر منه ليبدو مظهرهن أفضل، لهذا من الطبيعي أن يختار الرجل الفتاة القصيرة وتختار الفتاة القصيرة الرجل طويل القامة.
المصدر: اليوم السابع
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