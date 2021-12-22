إليكِ 3 طرق للتفاهم مع زوجك وإنقاذ زواجك

إذا كنتِ تعانين من المشاكل الزوجية المستمرة، ولا تستطيعين التفاهم مع زوجك للوصول إلى حلول لهذه المشاكل، ما يشعرك بأن زواجك على وشك الانهيار، فلا تستسلمي لهذه المشاعر السلبية، فدائماً هناك سُبُل لحل المشاكل والوصول للزواج إلى الاستقرار.تابعي القراءة وتعرفي إلى 3 طرق لإنقاذ زواجك.1- مكان عام هادئالوجود في مكان عام هادئ، يجبركما على الالتزام بالهدوء وضبط النفس أثناء الحديث، وهذه الطريقة تفيد كثيراً في حالة إذا كنتما تعجزان عن التوصل لحلول مشاكلكما بسبب فقد السيطرة على الانفعالات.اذهبي مع زوجك إلى مكان عام هادئ، واطرحا وجهات النظر المختلفة، واحرصي على أن يكون الحديث متبادلاً، بحيث يأخذ كل منكما فرصة للحديث، وأن يستمع له الآخر باهتمام.2- مساعدة محترفةليس من الحكمة استشارة الأهل والأصدقاء في المشاكل الزوجية، خاصة عندما تحتدم الخلافات بين الزوجين، فمن الصعب إيجاد صديق أو أحد الأقارب ممن يمكنه التحكم بمشاعره، والتعامل بحيادية.لذا عندما لا تتمكنان من التفاهم، ابحثا عن مشاعدة محترفة، عبر الاستعانة باستشاري علاقات زوجية.إذا رفض زوجك الذهاب إلى استشاري علاقات زوجية، يمكنكِ التوجه بمفردك في البداية، سوف يساعدك على ترتيب أفكارك، وربما تتمكنين من إقناع زوجك بمشاركتك من أجل التوصل إلى حلول لمشاكلكما، والحفاظ على زاوجكما من الانهيار.3- التعاون والتعامل بنضج لمصلحة العلاقةلن ينجح الزواج إلا إذا كان الطرفان يرغبان في إصلاحه، لذا تعاوني مع زوجك من أجل إنقاذ زواجكما، وتعاملي مع الموقف بنضج، فلا تتعالي على المشاكل أو تتجاهليها، وواجهي نقاط ضعفك، وتحلي بالمرونة من أجل الوصول إلى حلول ترضي كليكما، وابحثي عن طرق للتواصل الصحي، حتى تتمكنا من التفاهم والوقوف على أرض مشتركة.