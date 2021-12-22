المرأة

مي عمر​ تتألق بمعطف فخم.. إليكِ سعره

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:00
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أثارت الفنانة المصرية مي عمر ضجة كبيرة بعد ظهورها بمعطف فخم وباهظ الثمن في إحدى حفلات "موسم الرياض"، وتمكّنها من لفتت أنظار الجمهور بأناقتها وحُسن اختيارها.

وتألقت مي عمر ببنطال أسود بتصميم ضيق مع توب ضيقة باللون نفسه، ونسّقت معهما معطفاً أنيقاً من Versage باللون الأسود مع نقشات ناعمة باللونَين الأخضر والبيج على شكل خطوط عريضة.

ويبلغ سعر المعطف الفخم لناحية القماش والتصميم 3100 دولار أميركي. ونشرت مي مجموعة صور عبر حسابها في "إنستغرام" استعرضت خلالها معطفها الجميل وعلّقت عليها قائلةً: "ليلة من خارج عن الواقع مع ميدل بيست".
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