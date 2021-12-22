المرأة

أتذكرون "هناء" في مسلسل "جميل وهناء"؟ كيف أصبحت؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 12:52
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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا نشر صورة جديدة للممثلة السورية نورمان أسعد بطلة المسلسل الشهير "جميل وهناء"، إذ ظهرت بإطلالة جاذبة.

من ناحية أخرى، كانت نورمان قد ابتعدت عن الأضواء منذ عام 2007.
 
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lebanon 24
22/12/2021 23:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24

​نورمان أسعد

جميل وهناء

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