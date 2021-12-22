أتذكرون "هناء" في مسلسل "جميل وهناء"؟ كيف أصبحت؟

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا نشر صورة جديدة للممثلة السورية نورمان أسعد بطلة المسلسل الشهير "جميل وهناء"، إذ ظهرت بإطلالة جاذبة.



من ناحية أخرى، كانت نورمان قد ابتعدت عن الأضواء منذ عام 2007.