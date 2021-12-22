المرأة

تكبير الشفاه.. كم يدوم؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-899807-637758084403147183.jpg
Doc-P-899807-637758084403147183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بين الحين والحين تطغى على السطح صرعة جديدة من صرعات التجميل عند النساء، والجنوح نحو إجراء عمليات التجميل للوجه أو الأنف أو الصدر أو البطن، وغير ذلك. لكن، ربما تكون عمليات التجميل الأكثر رواجاً، هذه الأيام، هي نفخ الشفتين.
وتزداد شعبية مظهر الشفاه المنتفخة في الولايات المتحدة والعالم. يقول الدكتور ديفيد سونغ رئيس الجمعية الأميركية لجراحة التجميل لموقع هيلث دايجست إن "عدد عمليات نفخ الشفاه قد قفز بنسبة 5 في المئة إضافية في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة عن عام 2000".
لذلك، قد يكون من الآمن افتراض أن حشو الشفاه سيظل من عمليات التجميل الأكثر شيوعاً لسنوات طويلة مقبلة. ولكن يتعين على أية امرأة ترغب في إجراء مثل عمليات التجميل هذه، أن تكون على دراية بفترة عمر هذه الحشوات.
هناك عدد من العوامل التي ستحدد المدة التي ستستمر فيها حشوات الشفاه:
ـ من المهم الإشارة إلى أن مدة استخدام حشوات الشفاه ليست واحدة بالنسبة للجميع. فقد أخبرت اختصاصية الأمراض الجلدية ليزلي راباش مجلة كوزموبوليتان أن "الأمر يعتمد على مقدار ما يحصل عليه المريض، والأيض، ونسبة النفخ المرغوبة، والمنتج المستخدم. ولكن يتوقع أن تدوم معظم الحشوات في المتوسط، ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
ـ قد تُعرف حشوات الشفاه باسم "إجراء وقت الغداء"، ويمكن النظر إلى هذه العمليات باعتبارها شيئاً عادياً. لكن من المهم عندما تنوي المرأة القيام بهذه العملية، أن تبحث عن اختصاصي ماهر في حقن الشفاه ومعتمد طبياً.
وترى الدكتورة برينا جونز أن "هذه العلاجات أصبحت سهلة جدًا الآن، والآثار الجانبية الخطرة نادرة للغاية. ولكن قد تحدث مضاعفات نادرة جداً، مثل الحساسية المفرطة أو انسداد الأوعية الدموية أو أية ردود فعل تحسسية، أو التورم الشديد".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-12-23
03:08 | 2021-12-23
02:30 | 2021-12-23
02:00 | 2021-12-23
16:00 | 2021-12-22
14:00 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website