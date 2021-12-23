المرأة

آخر ظهور لشيرين بعد طلاقها (صورة)

Lebanon 24
23-12-2021 | 05:00
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ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مع الاستايلست ومصممة الأزياء ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، في ظهور جديد بعد طلاقها من حسام حبيب، وأول ظهور بعد طرح أغنيتها الجديدة "وبحلفلك"، ونشرت ياسمين، صورتها مع شيرين، عبر حسابها على انستغرام، ولم تعلق عليها سوى بإيموشن القلوب الحمراء.

وطرحت النجمة شيرين عبد الوهاب، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "وبحلفلك"، عبر موقع يوتيوب وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.
 
المصدر: اليوم السابع
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