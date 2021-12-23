هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)

احتفلت الفنانة هيفا وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى "هنا" على الشاب ايدي بارودي مساء أمس الأربعاء .

ونشرت هيفا فيديوهات توثق هذه المناسبة السعيدة مع العائلة والأصدقاء وللحظة تبادل خاتمي الخطوبة.

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وبدت هيفا سعيدة جدا ولفتت الأنظار بفستان قصير من المخمل باللون الكحلي تميز بريش على الكتف، وانتشر فيديو لها وهي ترقص بإثارة على وقع أغنيتها "لو كنت".

من جهتها، ظهرت "هنا" شقيقة هيفا بفستان أحمر قصير براق.