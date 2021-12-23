رولا يموت تفجر مفاجأة: رفعت شكوى لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وتهدد! (صورة)

أثارت رولا يموت شقيقة الفنانة هيفا وهبي الجدل بعد كتابتها منشوراً على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

نشرت المغنية رولا يموت تدوينة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت: "رولا محمد يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثروتها وحقوقها القانونية والشرعية وقد عينت 3 محامين من آل يموت وآل عيتاني".

وعلّقت رولا على المنشور بالقول: "كل حقوقي بدها ترجعلي يا حبياً هيك أسهل والأمور مضبضبة يا بالمحاكم".