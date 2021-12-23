3 أشياء قوليها لطفلك الدارج عندما يغضب على الطعام

الدخول في نوبة غضب وقت الطعام، أحد السلوكيات الشائعة لدى الأطفال في سن ما قبل الخامسة، فالطفل يدخل في نوبة غضب من أجل رفض الطعام أو طلب أصناف طعام معينة، ما يضع الأم أمام موقف صعب ومرهق، خاصة أنه قد يتكرر كل يوم في موعد الطعام.إذا كنتِ تعانين من غضب طفلك الدارج وقت تناول الطعام، فهناك 3 أشياء يجب قولها لطفلك عندما يغضب على الطعام، والتي تساعدك على إيقاف غضبه، وتشجيعه على تناول طعامه. تابعي القراءة وتعرفي إلى ما يجب قوله لطفلك الدارج عندما يغضب على الطعام.1- "مازلت تتعلم تذوق الطعام، يمكنكِ تجربته هذه المرة وربما يعجبك وتحبه"عندما يغضب طفلك الدارج ويرفض صنف من الطعام، تجنبي قول "أنت صعب الإرضاء جداُ" أو "لماذا لا تجرب أي شيء جديد؟"، لأن هذا الكلام يعزز داخل طفلك فكرة أنه صعب الإرضاء، وأنه لا يحب تجربة أي شيء جديد، ويرسخ داخله أنه انتقائي.يمكنكِ حث طفلك على تجربة الطعام عبر إقناعه بأنه لا زال يتعلم تذوق وحب الطعام، وأنه في فترة تدريب، وما لم يعجبه من قبل، ربما يعجبه هذه المرة.2- "الطعام هو وقود أجسامنا، والوقود الصحي هو الأفضل"يربط الطفل عادةً بين الخير والشر بالفخر والعار، فإذا كنتِ تصنفين الأطعمة باستمرار على أنها "جيدة" و "سيئة"، فقد يعتاد طفلك على الشعور بالخزي عندما يأكل طعاماً "سيئاً"، ويكبر معه هذا الشعور كلما تقدم في العمر، لذا فإن أفضل طريقة لتجنب ذلك هي فصل المشاعر عن الطعام قدر الإمكان.فبدلاً من الإشارة إلى "الأطعمة الجيدة" و"الأطعمة السيئة"، يجب أن تركزي على أنواع الأطعمة المختلفة التي تحتاج إليها أجسامنا. حاولي التحدث إلى طفلك عما تفعله الأطعمة المختلفة لأجسامنا وكيف تعمل بعض الأطعمة بنحو أفضل من غيرها، وهو ما يجعلنا نختارها.3- "استمع إلى جسدك، هل تشعر بطنك بالامتلاء؟"هل يجب أن تشجعي طفلك على تناول الطعام؟ الإجابة هي نعم، هل يجب أن تجبري طفلك على تناول وجبته بالكامل؟ الإجابة هي لا.بدلاً من إجبار طفلك أو إهدار الوقت والطاقة في دفعه على تناول كمية أكبر من الطعام، ساعديه في الاستماع إلى جسده، واستيعاب رغباته واحتياجاته.إذا أخبركِ طفلك أنه أنهى الطعام، ولكن لا يزال هناك طعام أمامه، فاسأليه: "هل تشعر بالجوع أم تشعر بطنك بالامتلاء الآن؟". حاولي وصف شعور "الامتلاء"، وإذا أصر طفلك على أنه يشعر بالامتلاء/ الشبع، اسمحي له باتخاذ قرار إنهاء وقت الطعام بنفسه. ويمكنكِ حفظ باقي وجبته في حال تغيير رأيه في غضون ساعة.