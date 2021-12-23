المرأة

رانيا يوسف: "أنا امرأة وصولية تستغل كل الفرص"

Lebanon 24
23-12-2021 | 14:00
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عقد صنّاع مسلسل "المماليك" مؤتمراً صحافياً لأبطال العمل بعد عودة بطلته الفنانة رانيا يوسف من رحلتها إلى إسبانيا خلال الفترة الماضية، حيث قررت الشركة المنتجة استكمال التصوير ليتسنّى عرض المسلسل في أقرب وقت.

وتحدثت رانيا يوسف عن دورها في المسلسل، خلال المؤتمر الصحافي قائلةً: "هو عبارة عن رحلة صعود لفتاة وصولية وطموح تستغل كل الفرص المتاحة أمامها كي تصل الى أهدافها".

وأضافت أنها تقدّم شخصية فتاة تمتلك مميزات وعيوباً ونقاط ضعف مثل باقي الأشخاص وتحاول الارتقاء بحياتها قدر المستطاع وتستغل كل الظروف.

وأشارت رانيا إلى أن التحول في الشخصية يبدأ من الحلقة الرابعة، حيث يستعرض المسلسل الأسباب التي أدّت إلى هذا التحول الذي جعل الشخصية مستغلة ووصولية، بالقول: "هنشوف خلال الرحلة دي هي بتخسر إيه لأن الحياة مش كلها مكسب".

وفي ما يتعلق بأسباب قبولها الدور، قالت: "الورق حلو أوي وشجعني جداً وكمان الشخصية مركبة وصعبة بقابلها كتير لأنها موجودة في الزمن دا، ودا لإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بتخلّي الناس تضعف تحت ظروف الحاجة".

وأضافت رانيا يوسف أن تجربة العمل مع المخرج حازم فودة لأول مرة كانت جيدة، موضحة: "دايماً لما بيبقى في روح جديدة بيكون في حماس وحياة للعمل، لأن كل الناس عايزة تثبت نفسها وعايزة تنجح فبيبذلوا أقوى مجهود".

مسلسل "المماليك" من بطولة: رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، وهو تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.
المصدر: لها
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