المرأة

هل يسبب لك قشر الحواجب الحرج؟... إليك وصفات طبيعية لعلاجه

Lebanon 24
24-12-2021 | 08:00
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تواجه بعض النساء مشكلة قشرة الحاجبين، وذلك لأسباب مختلفة منها الطقس البارد أو المناخ الجاف أو حتى استخدام منتجات العناية الشخصية التي تتسبب في حساسية، مما يتسبب فى شعور المرأة بالإحراج أمام الآخرين، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب، وفقاً لما ذكره موقع " headtopics "
 
جل الصبار
 
يساعد جل الصبار على علاج جميع أنواع مشاكل البشرة، وكذلك قشرة الحاجب من خلال وضع القليل من جل الصبار النقي على الحاجبين والانتظار لعدة دقائق ثم غسل الحاجبين بالماء الفاتر، مع تطبيق الوصفة الطبيعية بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية وهى علاج قشرة الحاجب .

بذور الحلبة
 
تحتوى بذور الحلبة على الأحماض الأمينية التي تعمل كمقشر ممتاز، لذلك ينصح بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وعمل عجينة في الصباح، ووضعها على الحاجبين وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم شطفه بالماء الدافئ، مع تكرار الوصفة بشكل يومى، للحصول على نتيجة إيجابية وهى التخلص من قشرة الحواجب بشكل نهائي، حتى تتخلص المرأة من الشعور بالحرج أمام الأخرين وتستعيد ثقتها بنفسها مرة أخرى.

زيت اللوز
 
ينصح بتدليك الحاجبين بقطرات قليلة من زيت اللوز الدافئ، وترك الخليط على الحاجبين طوال الليل، ثم في الصباح يجب تدليك الحاجبين جيداً للتخلص من القشرة، مع تكرار الوصفة الطبيعية بشكل يومى، للتخلص من هذه المشكلة، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تنفيذها في المنزل ولا تستغرق الكثير من الوقت.


عصير الليمون
 
يجب خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع 1/4 كوب ماء، ثم غمس قطعة من القطن في الخليط ووضعها على منطقة الحاجب، وتركها لمدة 5 دقائق ثم غسل الحاجبين بالماء البارد.
المصدر: اليوم السابع
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