المرأة

أقمشة لا تشتريها في فصل الشتاء.. إليك ما هي

Lebanon 24
24-12-2021 | 05:00
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عندما يبحث الأشخاص طوال فصل الشتاء عن ملابس تساعدهم على الشعور بالدفء سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو حتى عند الذهاب للعمل، قد يخطئ البعض في اختيار أنواع أقمشة الملابس الشتوية، حيث يشعرون بالبرد عند ارتدائها، لتجنب هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، أنواع أقمشة لا يفضل شراؤها خلال فصل الشتاء، وفقاً لما ذكره موقع " magnoliaandtulle".
 
الملابس المصنوعة من القطن
 
برغم  من أن القطن من الألياف الطبيعية، إلا أنه يفضل تجنبه في الشتاء، حيث إنه لا يعزل الرطوبة عن الجسم ويزيد من الشعور بالبرد، لذلك ينصح بارتداء ملابس أسفل الملابس القطنية أو أعلاها للشعور بالدفء أكثر.

الملابس المصنوعة من ألياف تركيبية
 
ينصح بتجنب شراء الملابس المصنوعة من الأقمشة مثل البوليستر والاكريليك والحرير الصناعي، الذى يحبس حرارة الجسم ويجعل الإنسان يتعرق، لكن ظهرت أنواع متطورة وجديدة من الأقمشة مثل الصوف مصنوع من البوليستر، الذى يساعد في التخلص من التعرق ويساعد على الشعور بالدفء.

الملابس المصنوعة من الكتان
 
الأقمشة المصنوعة من ألياف نبات الكتان، تتميز بأنها خفيفة الوزن، لذلك لا تساعد على الشعور بالدفء و يفضل ارتداؤها في فصل الصيف، وعند الاضطرار لارتداء ملابس مصنوعة منها، ينصح بارتداء قطع أخرى معها للشعور بالدفء مثل قطعة كتان كريمية مع أخرى سوداء.

 وينصح عند اختيار الملابس بارتداء الألوان الداكنة، التي تساعد على الشعور بالدفء كما تجعل الإنسان يحصل على إطلالة أنيقة وجذابة خارج المنزل، سواء عند الذهاب للعمل أو التنزه مع الأصدقاء، كما إن الألوان الداكنة تتوافق مع أجواء الفصل البارد.
المصدر: اليوم السابع
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