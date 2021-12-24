أحلام تبكي وزوجها وابنها يحتضناها.. شاهدوا ماذا حصل معها على المسرح (فيديو)

شهد حفل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، لحظات ومواقف مؤثرة خلال غنائها على المسرح برفقة فرقة راقصة.

وبكت أحلام خلال غنائها أغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي بحضور عائلته في الحفل، قبل أن تتسبب في بكاء المغنّية السعوديّة خديجة معاذ بسبب كلامها الجميل بحقها.

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وصعد زوج أحلام بطل الراليات القطري مبارك الهاجري إلى المسرح مع ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقبلاها بحرارة وعفوية، احتفاءً بنجاحها الكبير الذي شكرت جمهورها السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عليه.