المرأة

الضغط النفسي للوالدين يعرّض الطفل للإصابة بالاكتئاب

Lebanon 24
24-12-2021 | 14:00
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نشر موقع ساينس ديلي، نتائج بحث أجراه باحثون تابعون لمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، من أجل تحليل العلاقة بين تعرّض الوالدين للضغط النفسي والتوتر، وبين احتمالية إصابة الأبناء بالاكتئاب في المستقبل.

ووجد الباحثون أن نشأة الطفل بين والدين يعانيان من ضغوط نفسية أو أمراض الاكتئاب والتوتر، بسبب المشاكل السرية أو الأعباء المالية أو صعوبة إدارة الأسرة، يجعل الطفل معرّضاً في المستقبل للإصابة بالاكتئاب والقلق.

ويرجح الباحثون أن نسبة كبيرة من الأطفال الذين عانوا من أعراض قلق واكتئاب في مرحلة مبكرة من أعمارهم، عانت أمهاتهم من الاكتئاب والقلق في مرحلة سابقة، ما أثر على استقرار نفسية هؤلاء الأطفال، وجعلهم أكثر هشاشة، وأكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق.
المصدر: نواعم
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