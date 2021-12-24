العلاقة الحميمة مهمة لاستقرار الزواج، وتوطيد العلاقة بين الزوجين وزيادة التفاهم بينهما، علاوة على فوائدها الصحية، وبالتالي فإن نقص معدلها يسبب أضراراً صحية ونفسية خطيرة على الزوجين، كما يهدد استمرار الزواج.بالطبع يتحمل الزوجان الكثير من المسؤوليات التي تستهلك الوقت والطاقة، ما يقلص الوقت المتاح للعلاقة الحميمة، وبالتدريج يقل معدل العلاقة الحميمة حتى تكاد تتلاشى من الحياة الزوجية، ولكن هذا ليس مبرراً للاستسلام، يجب مقاومة الظروف، والتمسك بممارسة العلاقة الحميمة من أجل الحفاظ على استقرار الزواج.وفي ما يلي 4 طرق تساعدك على الانتظام في العلاقة الحميمة.1- احرصي على التواصل يومياً مع زوجكالعلاقة الحميمة نتاج القرب من زوجك والتفاهم معه، وهذا لن يحدث دون التواصل معه، والتواصل مع زوجك لا يحتاج إلى الكثير من الوقت، فقط ثبتي موعداً يومياً للتواصل معه، والتزمي به.اختاري موعداً ثابتاً كل يوم، وخصصيه للتواصل مع زوجك ولو لمدة 10 دقائق فقط، تحدثا من خلاله عن أفكاركما ومشاعركما، وأي موقف تريدان مشاركته، سوف تصبحان أكثر تفاهماً وقرباً، ما يشجعكما على التواصل الحميمي.2- استخدمي إشارة للتلميحقد لا يطلب زوجك العلاقة الحميمة لأنه لا يعرف متى تكونين مستعدة، لذا ابحثي عن طريقة للتلميح لزوجك بأنكِ مستعدة للعلاقة الحميمة، ولتكن إشارة مثلاً تتفقين مع زوجك عليها.3- ناقشي مع زوجك معدل العلاقة الحميمةمن المهم الحديث بشفافية مع زوجك عن علاقتكما الخاصة، ناقشي مع زوجك معدل العلاقة الحميمة، ومدى رضى كل منكما عنها، وتوقعاتكما، وتوصلا معاً لطرق جديدة لتعزيز العلاقة الحميمة والحفاظ على انتظامها، ما يساعدكما في الوصول إلى أعلى درجات الرضى.4- ناقشي مع زوجك الأخطاء الماضيةالمصارحة تشمل مناقشة الأخطاء التي وقع كل منكما في الماضي، والتي أثرت بصورة أو بأخرى على انتظام العلاقة الحميمة، أو جودتها، هذا بمثابة تقييم للعلاقة، ويساعدكما على تفادي الأخطاء، وبالتالي تحسين العلاقة.