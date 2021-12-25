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المرأة
غادة عبد الرازق: عيوبي قليلة أبرزها الغرور
Lebanon 24
25-12-2021
|
02:00
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اعترفت الفنانة غادة عبد الرازق بشعورها بالغرور عقب نجاح أعمالها الدرامية مسلسل "سبق الإصرار" ومسلسل "سمارة"، ما تسبب في ارتكابها تصرفات ندمت عليها لاحقا، ولكنها في نفس الوقت أكدت أنها ذكية وليست لئيمة ومثابرة وصديقة وفية ومحبوبة، وشخصيتها تمزج بين القوة والضعف بنفس الوقت.
وأضافت غادة، خلال لقائها مع برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا، عبر شاشة MBC1: "أنا أعتبر نفسي شخصية مثابرة وقوية وضعيفة في نفس الوقت، ولما بحط حاجة في دماغي طالما صح الحمد لله بعرف أوصلها، وذكية بس مش لئيمة ومحبوبة وصديقة وفية جدا وأم كويسة".
وتابعت: "تملكتني حالة الغرور في وقت ما، بعد مسلسلي "سبق الإصرار" و"سمارة"، الإيجو كانت عالية عندي موت، وأول ما حسيت إنها هتأذيني وتأثر عليا تخلصت منها واحدة واحدة".
ولم تتمالك غادة دموعها عندما تحدثت عن أزماتها الخاصة قبل احتراف التمثيل وقالت: "أعترف لأول مرة في حياتي بأن ما حدث لي قبل التمثيل أثر على حياتي كثيرا، ولا يوجد علاج لكل هذه الجروح".
وسردت أبرز الجروح التي أثرت في شخصيتها قائلة: "وفاة والدي وأنا صغيرة في وقت كنت أحتاج إليه بشدة، وابتعاد والدتي عني في وقت كنت أحتاجها فيه جدا، وإهمالي رعاية ابنتي روتانا في وقت كانت تحتاج فيه لكل الرعاية الممكنة، انشغلت للأسف بالشهرة والنجومية، والجرح الأكبر إني مش عارفة أغير ده دلوقت"، مؤكدة أن "هذه الجروح كانت السبب في تفكيرها باعتزال الفن منذ 12 عاما وارتداء الحجاب، وعادت منذ 4 سنوات بالتفكير بالاعتزال والاختفاء بسبب أزمات حدثت لها في المجال الفني".
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